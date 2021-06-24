【蘋果日報停刊】外交部駐港公署斥西方以新聞自由為藉口　稱沒凌駕法律的新聞自由

▲ 蘋果日報已於今日出版最後一份報紙。（梁偉榮攝）

外交部駐港公署發聲明指斥，一小撮西方政客以新聞自由為藉口，持續攻擊港區國安法以抹黑中央及特區，對此強烈不滿及堅決反對，又稱世界上沒有凌駕法律的新聞自由。

發言人續指，《基本法》及港區國安法明確保護，香港居民依法享有的權利自由，包括言論及新聞自由，但沒有凌駕法律的新聞自由，任何個人及機構，均不得借新聞自由之名，行危害國家安全、破壞社會穩定之實，強調是法律原則、國家社會通行慣例。

發言人又稱，美西方有政客氣急敗壞，屢次為嫌犯包庇開脫，是再次暴露出「見不得香港穩、看不得香港治」的反中亂港政治圖謀，形容試圖打「香港牌」破壞香港繁榮穩定的行徑，都是螳臂擋車，注定失敗。

對於港區國安法的實施，發言人稱該法權威不容挑戰，而香港已撥亂反正，不論外部勢力說甚麼，都無法阻撓一國兩制行穩致遠，敦促西方反華政客認清現實，立即停止干預香港事務、干涉中國內政，否則「必將搬起石頭砸自己的腳。」

英國外相藍韜文及歐盟均在昨日，就《蘋果日報》停刊發聲明，並批評港區國安法扼殺新聞自由及言論自由。

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記者：陳宛彤