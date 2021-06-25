【超市大搜查】比拼實測9款維他命C精華1個月　冠亞軍美白精華淡斑顯著平靚正【附完整名單】

▲ 《LDK》比拼實測9款維他命C精華，推薦減斑顯著、平靚正產品。

隨著年齡增長，毛孔、色斑、下垂的皮膚問題會逐漸出現，此時使用維他命C精華可抑制黑色素產生。不過市面這麼多款維他命C護膚產品，到底那款比較有效？日本雜誌《LDK》為此比拼9款著名的維他命C精華，實測使用1個月的效果。

是次實測，會以3項標準評分：

色斑護理度：使用產品1個月後，使用專業設備測量使用前後的色斑數量。

成份：理想情況下，產品不僅含有維生素C和維生素C衍生物，還會含有保濕成分和防刺激的成分。

使用感：最好是不刺痛、不粘膩、有良好的香味。

《LDK》比拼的維他命C精華，不乏著名牌子或熱門產品，如Takami、B.glen、Kiehl’s、Dr.Ci：Labo等。不過實測結果顯示，維他命C精華未必愈貴愈好，淡斑表現最突出的2款精華，其實只售約300多港元。

上位圈的維他命C精華：

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下位圈的維他命C精華：

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經9款比拼，《LDK》最推薦EBiS及Takami的精華，因為該2款精華不但對目前可見的色斑有效，連對潛在的色斑都有效果。

選購維他命C精華TIPS

1. 維他命C除了可預防色斑形成，亦可減少多餘皮脂分泌、改善毛孔、幫助膠原蛋白生成。LDK指出，市面上維他命C的精華眾多，濃度由5%至約25%不等，但非常濃度愈高愈好。

2. 高濃度的維他命C有時會讓皮膚感到痕癢或發紅，敏感皮膚的人士第一次使用，最好先試用低濃度產品。

3.維他命C精華中的成份，大致可分為純維生素C和維生素C衍生物。實際上，維生素C較難被皮膚吸收，而且只要光、熱、空氣就會氧化，是非常不穩定的成分。

同場加映，水中銀檢測14款功效顯著美白精華：

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責任編輯：楊宛茜