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【輸入個案】新增6宗輸入個案均帶L452R變種　包括4人名英國返港留學生

社會 16:45 2021/06/24

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本港持續出現外地抵港確診個案。（經濟日報資料圖片）

本港16天本地零感染「斷纜」，今日(24日)新增7宗新冠肺炎確診個案，6宗涉及輸入個案，全部均檢出帶有變種病毒L452R。衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環保署副署長徐浩光及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻召開記者者交代疫情。

衞生防護中心總監林文健表示，今日至今已檢出131宗確診個案檢出有L452R種病毒，當中有129宗屬輸入個案；經全基因排序後，41宗屬Delta（B1.617.2）變種病毒。

今日新增6宗輸入個案，有4人屬英國留學生，包括三人於機場檢測確診，當中2人於6月22日乘搭CX252航班抵港，另一人則6月23日同一航班抵港；餘下一人早前乘搭BA031航班抵港，抵港第三日樣本檢出陽性。

餘下2宗輸入個案，均為由印尼抵港人士，包括一名外傭，二人均於6月20日乘搭GA876航班抵港，抵港第三日樣本檢出陽性。

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責任編輯：陳正怡

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