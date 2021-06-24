【變種病毒】確診男地勤胞姊於大埔卍慈中學任職 校方停課3日下周一復課
社會 17:15 2021/06/24
本港今日(24日)新增7宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地感染個案，亦是相隔16天再現本地確診個案；涉及一名27歲居大埔男地勤，其所居住的大埔運頭塘邨運亨樓昨晚列作受限區域檢測，至今早未檢出新增確診個案。
衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環保署副署長徐浩光及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻召開記者者交代疫情。
今日新增的源頭不明個案，涉27歲香港航空男地勤，與父母同住，另有兩名胞姊，其中一名姐姐間或回家居住；其父曾有咳嗽，經檢測為陰性，另3名家人包括母親及兩名姐姐，經檢測後亦呈陰性。詳情請見【下一頁】
確診男地勤的胞姊於香港紅卍字會大埔卍慈中學任教師，校方表示因應校內有教職員被定為新冠肺炎確診者的緊密接觸者，校方按衞生署建議今日(24日)起停課3天，下周一(28日)復課。
至於患者侄女就讀大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指有關學校亦需停課。
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責任編輯：陳正怡