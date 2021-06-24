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【變種病毒】確診男地勤胞姊於大埔卍慈中學任職　校方停課3日下周一復課

社會 17:15 2021/06/24

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衞生防護中心總監林文健及衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者交代疫情。（經濟日報資料圖片）

本港今日(24日)新增7宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地感染個案，亦是相隔16天再現本地確診個案；涉及一名27歲居大埔男地勤，其所居住的大埔運頭塘邨運亨樓昨晚列作受限區域檢測，至今早未檢出新增確診個案。

衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環保署副署長徐浩光及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻召開記者者交代疫情。

今日新增的源頭不明個案，涉27歲香港航空男地勤，與父母同住，另有兩名胞姊，其中一名姐姐間或回家居住；其父曾有咳嗽，經檢測為陰性，另3名家人包括母親及兩名姐姐，經檢測後亦呈陰性。詳情請見【下一頁

確診男地勤的胞姊於香港紅卍字會大埔卍慈中學任教師，校方表示因應校內有教職員被定為新冠肺炎確診者的緊密接觸者，校方按衞生署建議今日(24日)起停課3天，下周一(28日)復課。

至於患者侄女就讀大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指有關學校亦需停課。

（擷自香港紅卍字會大埔卍慈中學網頁）

同場加映，中年患者哮喘發作入深切治療，即看誘發哮喘成因：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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