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The LU+ 商務中心開幕禮明舉行　香港花式跳繩隊到場表演

政治 16:32 2021/06/24

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The LU+ 商務中心開幕禮暨慈善活動日，將明日在觀塘振萬廣場舉行。（資料圖片）

The LU+ 商務中心開幕禮暨慈善活動日，將明日在觀塘振萬廣場舉行，香港花式跳繩隊將屆時到場表演，大堂將設有 「慈善跳繩馬拉松」及慈善義賣活動 ，所得善款將全數捐出予浸信會愛羣社會服務處。

有關活動的舉行時間為上午10時至下午2時半。活動當日，香港花式跳繩隊的表演隊 Super skipping Team，將一行四人，示範多種花樣跳繩表演，包括個人花式、單人同步、雙人合作花式大繩及團體合作花式等；

市民亦可在活動當日，到訪參與跳繩挑戰，工作人員將為參加者記錄跳繩下數，而直至當日整個項目完結，業主志基置業有限公司及呂氏基金有限公司，將捐出累積的跳繩下數同等值金額，予浸信會愛羣社會服務處。

另外，LU+ 商務中心及浸信會愛羣社會服務處地下大堂商舖「悅己坊︰ 美甲專門店」亦會於活動當日設有慈善義賣活動，所籌得款項亦將全數捐予浸信會愛羣社會服務處，幫助基層婦女及待業年輕孩子於就業、學習工作技能及培訓方面上的支援。

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責任編輯︰尹櫻霖

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