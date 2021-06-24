【哈佛尖子】義教貧童參加國際賽部署考神校　18歲港生SAT奪佳績入哈佛盼讀醫

▲ Angel在SAT奪得佳績，考入哈佛大學。

美國哈佛大學可謂是「神級學府」，堪稱最難考入的名校之一。今年加上疫情影響，哈佛的錄取率（acceptance rate）只有3.4%，18歲港生李樂童（Angel）就是其中一個今年獲取錄的學生，她從中三起做義工、做研究和參加國際賽事等豐富閱歷，雖然在中五時不幸患病住院半年，但她仍沒有荒廢學習，每天凌晨起床溫習，在SAT考獲佳績，並於哈佛面試有出色表現，終爭得一學位。

家住沙田的Angel，中學在區內本地學校就讀，成績一直保持上游。她從小是一名有目標、有計劃的女生，中三時已部署要考入世界頂尖學府，

自己唔太想入一啲無咁叻嘅大學，好似糟蹋咗自己嘅人生。

她沒有找升學顧問幫忙，靠自己搜集資料，加上她認識一位在美國耶魯大學擔任了15年面試官的朋友，獲得一些報考名校的貼士，其中豐富自己的個人履歷是非常重要。她指出，香港學生大多只會補習，但成績只是報名牌大學的一張入場券，若想踏進校門，必須證明到你有潛質去改變這個世界。

▲ Angel考入哈佛大學。（受訪者提供）

患病不忘溫習

雖然有完善的部署，但計劃往往趕不上變化，在中五那年，Angel有一日返學時突然無法站立，被救護車送入醫院，一住就是半年。醫生指，她患了吉巴氏綜合症，這是自身免疫系統失調，免疫系統攻擊自己的身體，導致雙腳無法走路，神經系統受損。入院後病情急轉直下，短短2、3星期已影響手部動作，後來甚至無法自主呼吸，

我心臟曾經停止過3分鐘，當時醫生話我有機會救唔返。

慶幸，醫生盡力搶救把Angel從鬼門關拉回來，並使用免疫球蛋白壓制她的免疫系統不再攻擊自身。Angel甦醒後病情終有好轉，身體逐漸康復。雖然要繼續住院，但Angel沒有虛耗光陰，每天校鬧鐘凌晨4時起床，溫習學校課程和美國大學入學考試「SAT」，

嗰時我有少少Crazy（瘋狂），醫生都有話我，但因為病咗，學業上都要時間去追進度。SAT我無補習，都係自學，上網搵資源。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

考哈佛寫9篇長文

半年後出院，已經是中五下學期尾，Angel一返校就要應付校內試，她更在暑假時應考SAT，並取得1520/1600的佳績，隨後她就SAT成績報考哈佛。剛考完DSE的Angel坦言，DSE在美國的認受性不高，即使在DSE考得高分，也難以獲得哈佛取錄，因此學生必須應考SAT或ACT。

報考美國大學，需要用美國大學聯招系統Common Application，不過有別於報英國大學可以一份個人陳述（Personal Statement）走天下，美國每間大學都要求撰寫不同主題的短文，其中報考哈佛需要寫多達9篇文章，當中有必答題，亦有自選題，

必答題主要係自我介紹，例如參加過咩活動、你嘅背景，想認識你嘅為人，比較少學術性問題。

她提及，其中一題要求她寫一封信給宿友去介紹自己，另一題則是問「如何建構一個誠實的社會」。完成9篇文章後，她在今年1月1日前遞交了申請，並於2月收到面試通知。

▲ Angel將會延遲入學一年，期間會繼續義教和參與科學研究。（陳永康攝）

面試展示個人獨特性

哈佛的競爭很大，獲面試機會的大多都是尖子，因此面試重點並非學術，而是了解考生的個性。面試的形容像聊天，考生毋須「show off」，但要向考官展示自己的獨特性，亦要證明自己有潛質去改變世界。

她又指，考官特別重視考生是否一個有熱心熱誠、關心社會的人，做義工會加分，另若參加比賽，也應選一些國際性賽事，

我有免費義教基層學生補習，其次我有參加國際生物奧林匹克、亦有參與生物化學研究。此外，我很喜歡去法庭聽審，有助我增長法律知識，亦建立批判性思維。

憑著在面試出色的表現，Angel在4月初收到哈佛取錄通知，她坦言感到驚喜。去年患病的經歷，令她決心成為醫生，並進行醫學研究造福社會。她將會修讀生物醫學（Biomedical Science）和醫學預科（Pre-med），之後再讀4年醫學院碩士課程。

由於疫情關係，她將會延遲一年入讀，期間除了繼續做義教工作，她亦會在APLUZA Academy當SAT導師，教授應試技巧，同時她亦獲大學教授聘請當研究助理，善用這一年豐富知識，自我增值。

同場加映：男拔競爭激烈壓力大曾「唔識笑」 男生惡補英文申請獎學金讀醫

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：林愛娜