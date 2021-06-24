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【選舉制度】2萬多名功能界別選民獲通知不再合資格

政治 16:36 2021/06/24

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收到查詢的功能界別的個人及團體選民，須於下月5日或之前，提供有關登記資格的有效證明或文件。（資料圖片）

選舉事務處昨起陸續向2萬多名功能界別選民，發出查訊信件，通知他們可能不再符合資格，在原有的功能界別中登記，因此或不獲納入今年功能界別臨時選民登記冊。

選舉事務處表示，新選舉制度下，地產及建造界；商界（第二）；工業界（第一）；金融服務界；體育、演藝、文化及出版界；進出口界；紡織及製衣界；批發及零售界和飲食界等9個功能界別的選民基礎，已改為只由團體選民組成，換言之，原有的個人選民，已不再合資格在這些功能界別中登記，惟這些選民如符合其他功能界別的登記資格，則須在特別選民登記安排截止日期前，即下月5日，提交登記申請。

至於其他功能界別的個人及團體選民，如收到查詢信件，同樣須於下月5日或之前，提供有關登記資格的有效證明或文件，並按指示回覆，才可保留其功能界別選民登記。如選舉事務處在限期前，仍未收到受查訊選民的有效回覆，有關選民的登記資料，將被納入在9月26日或之前發表的2021年功能界別「取消登記名單」內，他們須於9月26日至10月9日的法定限期前，向審裁官作出申索，並獲審裁官的批准，方可保留其選民資格，納入2021今年功能界別正式選民登記冊。

另外，3個被刪除的功能界別，即資訊科技界、區議會（第一）及區議會（ 第二）功能界別，所有現時登記於這些界別的現有選民，將會直接從功能界別選民登記冊上剔除。

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責任編輯：林曉君

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