【家長必掃】全球最大英文書展首登香港　逾6萬冊7月網上特賣低至$4一本

▲ 「大野狼國際書展」將於7月1日至5日在網上舉行，最平低至4元一本。

掀起全球英文書搶購熱潮的「大野狼國際書展」今年首度登陸香港，即將於7月1日至5日在網上舉辦首輪最大型英文書展，特價發售逾6萬本書，最優惠低至0.5折（95% off），有多款迪士尼填色書及貼紙書20元有找，最平只售4元一本，家長萬勿錯過！

風靡亞洲34個城市的「大野狼國際書展」，自2016年起於亞洲各地巡迴舉辦實體書展，包括泰國、韓國、印尼、斯里蘭卡、菲律賓、阿聯酋、緬甸、巴基斯坦、台灣及新加坡等，5年間售出逾3,000萬本英文書。

最平低至0.5折

「大野狼國際書展」今年首次在香港舉行網上英文書展，首輪出售逾6萬本書，涵蓋各大主題類別讀物，最優惠低至0.5折，包括《魔雪奇緣》（Frozen）圖書及莎士比亞羅密歐與茱麗葉圖書等。

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此外，小朋友最愛的迪士尼系列書籍亦有特價，其中有迪士尼填色書低至4元一本，部分迪士尼填色書及貼紙書只需12元及18元一本。所有特價圖書數量有限，售完即止。

首輪網上書展設折上折優惠，顧客單筆消費滿500元使用優惠碼「BBWHK5%」可享額外5%折扣；消費滿1,000元使用優惠碼「BBWHK10%」可享額外10%優惠；滿$700即可免運費。

「大野狼國際書展」詳情

日期︰7月1日至5日

網址︰【按此】

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責任編輯︰林綺玲