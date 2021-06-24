  • 27°C
香港時間 : 2021624日 (週四) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家長必掃】全球最大英文書展首登香港　逾6萬冊7月網上特賣低至$4一本

親子好去處 17:37 2021/06/24

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「大野狼國際書展」將於7月1日至5日在網上舉行，最平低至4元一本。

掀起全球英文書搶購熱潮的「大野狼國際書展」今年首度登陸香港，即將於7月1日至5日在網上舉辦首輪最大型英文書展，特價發售逾6萬本書，最優惠低至0.5折（95% off），有多款迪士尼填色書及貼紙書20元有找，最平只售4元一本，家長萬勿錯過！

風靡亞洲34個城市的「大野狼國際書展」，自2016年起於亞洲各地巡迴舉辦實體書展，包括泰國、韓國、印尼、斯里蘭卡、菲律賓、阿聯酋、緬甸、巴基斯坦、台灣及新加坡等，5年間售出逾3,000萬本英文書。

最平低至0.5折

「大野狼國際書展」今年首次在香港舉行網上英文書展，首輪出售逾6萬本書，涵蓋各大主題類別讀物，最優惠低至0.5折，包括《魔雪奇緣》（Frozen）圖書及莎士比亞羅密歐與茱麗葉圖書等。

點擊即睇部分特價精選兒童圖書︰

    點擊圖片放大
    +13
    +12

此外，小朋友最愛的迪士尼系列書籍亦有特價，其中有迪士尼填色書低至4元一本，部分迪士尼填色書及貼紙書只需12元及18元一本。所有特價圖書數量有限，售完即止。

首輪網上書展設折上折優惠，顧客單筆消費滿500元使用優惠碼「BBWHK5%」可享額外5%折扣；消費滿1,000元使用優惠碼「BBWHK10%」可享額外10%優惠；滿$700即可免運費。

「大野狼國際書展」詳情

日期︰7月1日至5日
網址︰【按此】

同場加映︰張新悅培育女兒做「人上人」不催谷：壞人讀書幾叻都無用

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【快樂閱讀】太古小學請「讀書人」到校講故事推親子共讀　倡學生從閱讀中學習做人道理　
06:00 2021/05/25
【快樂閱讀】太古小學請「讀書人」到校講故事推親子共讀　倡學生從閱讀中學習做人道理　
【育兒心得】多數父母偏向為子女選實用書本 館長爸爸：忽略興趣會令閱讀變苦差
17:39 2021/05/13
【育兒心得】多數父母偏向為子女選實用書本 館長爸爸：忽略興趣會令閱讀變苦差
【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心
17:57 2021/04/21
【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心

你可能感興趣

【快樂閱讀】太古小學請「讀書人」到校講故事推親子共讀　倡學生從閱讀中學習做人道理　
06:00 2021/05/25
【快樂閱讀】太古小學請「讀書人」到校講故事推親子共讀　倡學生從閱讀中學習做人道理　
【育兒心得】多數父母偏向為子女選實用書本 館長爸爸：忽略興趣會令閱讀變苦差
17:39 2021/05/13
【育兒心得】多數父母偏向為子女選實用書本 館長爸爸：忽略興趣會令閱讀變苦差
【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心
17:57 2021/04/21
【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心
親子共讀 親子活動 家庭教育 著數優惠 消費資訊 書展 Disney

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶