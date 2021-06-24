【潮物速報】日本潮牌sacai點名聯乘日本設計新貴　推層層疊薄紗手袋Marc Jacobs叫好　

▲ 圖中戴著眼鏡穿綠色服裝的正是小泉智貴。（圖片由品牌提供）

作為近代日本最成功時裝品牌的sacai，這幾年設計師阿部千登勢驚人的創作力直叫人佩服，即日推出或不日推出的聯乘系列多得驚人，例如7月初在巴黎，將會與Jean Paul Gaultier一起發表自「時裝頑童」退出時裝圈後首個的Haute Couture系列。而剛剛sacai找來日本新貴小泉智貴合作推出手袋。

阿部千登勢找來另一位日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）合作推出數款的手袋。小泉智貴究竟是何許人？

生於1988年的他，小時候受母親影響熱愛時裝，直至14歲時因為看到John Galliano為Dior設計的服裝而驚為天人，決意日後朝著時裝設計師的方向發展。

首先他將作品在Instagram上發表，到了2019年他遇上貴人-------《Love》雜誌總編輯兼造型師Katie Grand。

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在她的幫助下為他找來Marc Jacobs位於紐約的總店內助其開騷，加上超模Bella Hadid罕有地助陣，令這一位以薄紗層層堆疊出立體而豐盈廓型服裝的設計師聲名大噪，甚至Lady Gaga去到日本時都要指定穿上他的服裝方肯罷休。因此，當sacai與他聯乘我們又豈會意外（香港的海港城去年已經找他設計雨傘呢）？

對筆者而言，這一次美其名是雙方的合作，但推出的手袋可說是小泉智貴的招牌式設計，相反阿部千登世的著墨非常有限，但小泉智貴的作品能夠在sacai店內出現，絕對有助打響他的知名度，喜愛嶄新手袋設計的女士們，便不要錯過今次的聯乘系列了。

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記者：何偉雄