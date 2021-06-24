【斷捨離】童年家貧珍惜爸爸送贈文具　85歲退休老師儲349筆刨全捐博物館

▲ 內地一名85歲退休老師，將349個筆刨珍藏全數捐給博物館。

不少人都有儲物情意結，物品帶有回憶意義更難斷捨離，內地一名8旬婆婆現時已退休，她將40年來儲起近350個鉛筆刨全數捐贈博物館，舉行文具展覽，希望為參觀者帶來童年回憶與歡樂。

綜合內地傳媒報道，85歲謝樹真是蘭州大學地礦學院退休教師，她於去年12月將349個鉛筆刨捐給蘭州大學博物館，在今年1月，蘭州大學榆中校區博物館2樓開辦《如逢花開——謝樹真老師珍藏卷筆刀特展》，這些筆刨很多樣，它們對於謝樹真來說充滿回憶。

▲ 圖中全部都是筆刨，造型多多！（影片截圖）

難忘收到第一個筆刨

謝樹真人生中第一個筆刨是由爸爸送贈，她回想69年前，即1952年某個清晨，當時讀中一的她路過校門口的小賣部，看到文具鉛筆刨，當時它只是一個簡單的刀片，並不美觀，可是比起平時用菜刀削鉛筆，這鉛筆刨非常吸引。

由於家貧，平時謝樹真沒有太多文具，但她當時對於鉛筆刨念念不忘，希望媽媽買給她。可是，媽媽表示沒錢買而拒絕，謝樹真聽後很傷心。當天放學，爸爸難得來接她，原來爸爸拿出兩分錢給她去買鉛筆刨。自此，謝樹真對鉛筆刨埋下情意結。

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40年來儲逾300筆刨

後來長大工作有能力之時，謝樹真有天工作後偶然走進一間文具店，被一個銅質的火車頭造型的筆刨吸引著，它有6個輪子可以轉，車門可以打開，非常精緻，雖然價錢不平，但它勾起童年歡樂，她決定買下它。

40年來，謝樹真一發不可收拾地儲下各式各樣鉛筆刨，只要是她沒見過的款式，她通通都會買下來，有各種汽車輪船、算盤、地球儀、衣服鞋子等卡通造型的款式。在2020年12月22日，她決定將349個珍藏鉛筆刨捐給蘭州大學博物館。

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捐出珍藏分享童年回憶

有記者問她把40多年的珍藏捐出會否不捨得，她一心斷捨離︰

擱在家裡不如讓大家一起看，分享是一種樂趣，希望通過大家小時候都會用到的筆刨，讓更多人回憶起童年往事，給更多人帶來歡樂。

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責任編輯：王明芳