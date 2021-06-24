【變種病毒】梁卓偉指Delta病毒可一傳6至8人　本港已響起防疫警號籲嚴陣以待

▲ 港大醫學院院長梁卓偉。(程志遠攝)

本港新增一宗源頭不明個案，涉及一名27歲香港航空男地勤，帶有L452R變異病毒株，涉及Delta病毒。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉估計，男子於機場工作不時會與機組人員接觸，初步懷疑是感染源頭，但仍有待確認。他又說，帶Delta變種病毒的患者可以一傳6至8人，傳染力高，市民要嚴陣以待。

梁卓偉表示，本港出現Delta變種病毒株，是非常大的抗疫警號，社會應嚴陣以待。他分析，對比起一開始於武漢出現的病毒株的基本繁殖率為2.5至3左右，Delta病毒株則可以一傳6至8人，遠超於抗疫18個月期間本港見到的其他病毒株，而感染Delta 病毒的人士，入院重病率及死亡率高。

不過，他表示，復必泰疫苗能有效對抗Delta 變種病毒，根據外國實驗室數據，復必泰原本有9成半保護率，面對Delta變種病毒時有效保護率稍微下降至約8成半，但亦能作有效保護。他呼籲，市民要盡快接種疫苗。

至於政府早前放寬已接種兩劑疫苗人士來港的檢疫安排，梁卓偉表示，有關檢疫安排將有三重保護，抵港人士需要出示體內有中和抗體的證明，等同於本港確診者的出院條件，而過去亦沒有康復者出院後感染其他人的案例，相信有關安排很安全。

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記者：黃悅晴