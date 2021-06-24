【人事變動】港大暫任副校田之楠辭職續留校任教　曾涉委任工程學院副院長任期過長違規

▲ 消息指港大副校長（大學拓展）田之楠將辭任副校職務，料於下周生效。（資料圖片））

香港大學管理層再有人事變動，近日有傳港大副校長（大學拓展）田之楠已辭任副校職務，並將於下周生效，港大證實田之楠的兩年暫任任期已於上月屆滿，現時為署理副校，並將於本月底離任，但會繼續留在港大工程學院任教。田獲委任暫任副校前，該職位已懸空近2年，意即經過4年，校方也未覓到正式接任人選，校方至今亦未公布接任人安排。而田早年擔任工程學院院長時，亦曾涉違規委任副院長任期過長。

田之楠現時兼任港大副校長（大學拓展）、太古工程學講座教授及港大微系統科技講座教授。港大發言人回覆表示，港大暫任副校長（大學拓展）田之楠的兩年任期已於5月底屆滿，現時為署理副校長（大學拓展），並將於6月底離任，他將會繼續出任工程學院講座教授，並將主力發展一項在政府InnoHK創新香港研發平台下成立的主要科研項目的研究與發展工作。港大校長張翔感謝其擔任副校長期間對大學的貢獻。

翻查資料，田之楠於2012年加入港大擔任工程學院院長，2018年中轉為港大微系統科技講座教授；直至2019年5月，田獲校長張翔委任為暫任副校長（大學拓展），為港大第2名以暫任性質出任的高層，此前該職位已懸空近2年，當時有指校方招聘高層，受到15年港大校委會風波影響。

此外，田之楠任工程學院院長期間，曾於2016年委任兩名副院長，被揭委任期比院長任期更長，涉嫌違反《香港大學條例》，校方其後將兩名副院長任期，調整至與田之楠一樣。

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責任編輯：馮琪雅