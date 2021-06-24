【醫管局大會】范鴻齡指約3.9萬名醫管局員工已打首劑疫苗　佔整體員工4成半

▲ 醫管局主席范鴻齡。（資料圖片）

醫院管理局今日（24日）舉行醫管局大會，醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞在會後見記者。范鴻齡指出，現時醫管局共有約3.9萬人已接種第一劑新冠疫苗，其中超過7成半醫生已打針，有3成7為護士，總比率為4成半。

他指出，近兩周醫管局同事預約打針及實際接種疫苗的人數持續上升，由5月底每日約200至300人打針，至上周五每日有逾一千人打針，希望更多醫護積極參與接種計劃。

被問到會否強制醫護打針，高拔陞指現時看到的預約人數理想，更有部分部門已全體員工已打針，會繼續朝有關方向鼓勵員工打針。

另外，范鴻齡提到，醫管局過去一段時間已推出不同措施挽留人才，包括增加60個顧問醫生、增加顧問護士及專科培訓名額等，又指出醫生的流失率持續下跌，由2018/19年的流失率為6.4%；2019/20已跌至5.4%；2020/21年3月再跌至4.1%。

他相信流失率持續下跌有或與近年社會情況、私人醫療的空缺及吸引力不太大有關，但強調醫管局正積極深化影響力較大的措施，以增加醫護對醫院的歸屬感，包括福利問題及增加退休年齡的靈活性等，料下半年會與同事諮詢，希望年底可以落實有關措施，令同行更加安心在公立醫院工作，惟因仍未向同事諮詢，故暫未能公布。

高拔陞則指，醫管局在打針方面為員工做了多項措施，包括為公立醫院員工提供疫苗假，另有提供接種站，至今共打1.8萬劑疫苗；另安排不同專家同事在不同場合向市民解說疫苗問題。

此外，當局為普通科門診病人設特定名額，如有關人士對疫苗有任何疑問，在6月22日起可以以電話預約，到門診有專人為他們解答。當局在首兩日已為逾600名病人預約，在來未一兩周得到有關服務。

他又指，近日的疫情持續穩定，很多公立醫院的服務都已經開始恢復正常，因應有關情況，較早前已公布，由本周起，增加特別探訪安排，由原本的18間非急症醫院延至22間醫院，而首批探訪者明日起會開始進行探訪安排，另由一周探訪一次增至兩次；已打兩針並已過14天的探訪者由本周一起更可豁免病毒檢測。

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責任編輯：郭詩詩