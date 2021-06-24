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【離開大台】陳秀珠宣布離開TVB　決心展另一生活模式：告別並非終結

娛樂 17:36 2021/06/24

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陳秀珠離開TVB。

陳秀珠正式離開TVB！從影逾40年的陳秀珠早前接受TOPick專訪時透露，早在去年已約滿TVB，並決定不再續約離開。在今日（6月24日），陳秀珠於個人社交正式宣布已離開大台過新生活。她寫道

人生有幾多個十年，而我可以用咗40多年時間做著同一樣的工作，毋庸置疑的當然超喜歡它帶給我時喜時悲丶時晴時雨的心情，相信也是時候停一停丶唞一唞，再放眼看看有否更遠更新的事情可以做吧！

【離開大台】陳秀珠《一笑渡凡間》成告別大台之作　追看《全民造星》最愛MIRROR陳卓賢

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陳秀珠選港姐入行

然後她續稱：

地球是圓的，告別並非終結，只是嘗試開展另一段生活模式。感動有你們多年無間斷的陪伴，那些用心和愛而剪輯的精華片段和手繪圖像，都是我至愛珍藏。而當前重要工程就係要先滅掉那重磅的肥肉吧！祝福我！也祝福大家！

陳秀珠在1979年參選香港小姐入行，曾參演《蘇乞兒》、《戲班小子》、《癡情劫》、《北斗雙雄》、《笑傲江湖》、《鍾無艷》、《射鵰英雄傳》、《金枝慾孽》、《珠光寶氣》、《BB來了》等，剛播完的《一笑渡凡間》成為她的告別無綫之作。

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同場加映：謝雪心訪問

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