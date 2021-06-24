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【MIRROR成員】花姐讚姜B為人單純　深信姜濤走紅仍保持謙卑之心

娛樂 17:59 2021/06/24

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花姐有信心姜濤走紅後不會變囂張。

人氣男團MIRROR出道短短約3年，當中成員姜濤已當上娛樂圈人氣王，成為品牌的新寵兒，廣告及工作量接踵而來。

姜濤的經理人花姐（黃慧君）在今日（6月24日）於IG發長文，細說對這位萬人迷姜濤的感覺。她除讚姜濤工作認真外，更表示姜濤不重名利，只想將演出做到最好的「外星人」，故深信他將來不會變囂張，似乎花姐真的很愛錫姜B，出言為他護航。

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姜濤於演唱會上有單獨表演環節。

花姐大爆演唱會秘密

MIRROR今年5月於九展舉行一連6場演唱會，演唱會掀起撲飛熱潮外，更成為全城熱話，而在演唱會圓滿結束後，身為「MIRROR之母」的經理人花姐於IG撰文，逐人品評她眼中的MIRROR 12子。

今日花姐的帖文中，以「老姜」稱呼姜濤，當中花姐大爆姜濤為應付演唱會上的solo環節，既然於一年前提出排舞的要求。

她寫道：

老姜.....佢對我黎講係一個外星人，一個係我想像以外嘅人。演唱會嘅一年前就已經同我講「喂！老花，我已經諗到演唱會個item做咩，可唔可以下星期安排排舞」當時我真係O咗咀「我連開唔開到演唱會都未知woo」

MIRROR於5月舉行演唱會。

花姐又說到姜濤很著緊自己的演出，務求做到最好，她寫道：

到演唱會期間，佢不斷問我「老花，我知道你而家唔會影響我地自信，但係我想你話我知，我個item好唔好，有咩要改」，我有時會同佢講「放心，你嘅fans一定會鍾意」然後佢認真咁同我講「我想將呢個表演做到最好」

姜濤成為品牌及廣告商的新寵兒。

姜濤性格單純

最後花姐謂姜濤是一個很簡單的人，更肯定說他不會變質，她留言道：「好多人同我講『你小心姜濤會囂張』，我可以肯定同大家講『老姜一定唔會』名利對佢一d都唔重要，因為佢個人真係好簡單，佢只係想做一個『認真嘅表演者』」

不少網友看過花姐的撰文也大表認同，當中DJ麻利回應：「佢對於自己作品同演出的要求，係達到職人的級數，超級佩服。」

另外，對於二人以「老姜」、「老花」相互稱呼，有網民大讚可愛，當中寫道：「老姜有老花睇住，一定唔會行差搭錯，perfect match。」

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姜濤人氣暴升

自從於《2020叱咤樂壇頒獎禮》奪得「我最喜愛的男歌手」以及「我最喜愛的歌曲」獎，姜濤就開始人氣暴升。

出道約3年受到粉絲的關注及愛護，人氣爆燈的他吸金力強勁，成為品牌寵兒廣告接不停，不過他仍保持謙卑的個性。

年初，姜濤於《叱咤》舞台奪獎後，說出得獎感言：「我知道今日攞呢個獎，有好多民眾一定會講『姜濤值唔值得攞呢個獎』，但係點都好，我以後會用作品說話，希望全香港市民都督促住我哋呢班偶像，睇住我們成長。」

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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