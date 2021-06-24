【港區國安法】指被告駕電單車未有停下　警員供稱曾向被告射胡椒球彈

▲ 警員盧晉禮今於高等法院作供。梁偉榮攝

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》的男子唐英傑，早前否認煽動他人分裂國家等3項控罪，案件今（24日）於高等法院續審。案發當日設置防線的警員盧晉禮供稱，由於被告駕駛的電單車沒有停下，因此他曾瞄準被告身軀發射兩發胡椒球彈，但均未能射中電單車。

案發當日於盧押道與謝斐道交界設置第3道警方防線的偵緝警員王燊華今供稱，案發當日他放防線位置看到被告駕駛電單車駛近，因此他與同僚上前示意被告停車，但不獲理會。

辯方盤問王時指出，被告駛近警方時，曾將電單車急轉向右，否則將會造成傷亡，王回應指這是假設性問題，事實上的確沒有警員受傷，但被告行為仍是沒有按照警方指令。

同樣於第3道防線當值的警員盧晉禮則供稱，當他目睹被告駕駛電單車駛近時，被告有催油門，期間亦有群眾拍手，電單車駛至警方時曾減速，因此盧與同僚上前嘗試截停電單車，但電單車並沒有停下，更加速衝破警方防線，盧因此向電單車發射兩發胡椒球彈，但均未能射中電單車。

盧於辯方盤問下供稱，他發射胡椒球彈時是瞄準被告的身軀，希望令他停車，辯方質疑此舉或引發意外。盧回應指因此沒有在兩者距離太遠時開槍，以避免被告翻車撞傷同僚。辯方指若被告的眼睛被擊中，或會引發更大危險，盧表示不同意。案件明(25日)續審。

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記者：楊詠渝