【校長專欄】設星象館的「隱世快樂校園」 「樂學、樂玩」照顧每個學生學習差異

▲ 佛教黃焯菴小學今年增開小一班級。

做父母都會好清楚明白，每個小朋友都係獨一無二，就算是兄弟姊妹「同一條腸出來」，而且成長環境都大致相同，性格、喜好、命運都可以是南轅北轍，各自各精彩。學校亦都一樣，同區同一辦學團體，都可以各有特色，正如我相信，每間學校都有不同的使命，只是家長是否懂得去認識。

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今晚介紹這間學校，位於灣仔區小一受歡迎校網，但相比於其他名校，這間學校肯定不是大部份家長首選，原因可能是校舍比較小、位置也不顯眼。不過，這間學校因為校長的創新、老師的愛心，而做出學校特色，獲得家長信任，今年可以在人口下降之下，仍然可以增加小一班，而且插班轉校的也有不少。

若果家長於小朋友6歲入學時，只著眼於學業成績，肯定不會報讀這間學校而且也不合適，這間學校校長經常掛在口邊是「家長過份重視分數，傷害的不單是小朋友，而是親子感情，而且是永久傷害。」現時教育制度下，小朋友的成績只是與其他人的比較，而不是自己的進步。

剛剛這間學校的學生，完成了一場紀律訓練，導師的一句話令我印象深刻，他說﹕

小朋友的盲目比較成績，等於天竺鼠在籠內的滾筒不斷跑，哪一隻天竺鼠車車跑得快，都是在籠內的互相比較，對於將來應付外面的大世界，根本是無意義。

這次紀律訓練是講求合作、團隊精神、守規矩，而更重要是學生學懂感恩，其中一個活動環節是由學生向父母表達答謝，感謝一直以來的照顧，也希望小朋友理解父母的困難、緊張，甚至難免會有的負面情緒。校長說﹕「場面令人感動，小朋友都愛父母，但有時實在不知道、也不懂表達，這是一次難得的機會。」活動之中，小朋友也有另一任務，就是帶父母向老師表達謝意，因為在學校老師就擔起父母的使命，教導他們的子女。

這間就是佛教黃焯菴小學，校長許定國，學校被稱為「隱世快樂校園」，學校有很多「樂學、樂玩」的元素，如天文、電競學習等等，我就覺得活動是其次，最重要是一所每級兩班的小校，老師能叫出每個學生的名字，而且能夠逐一照顧學習的差異，學生能透過老師，學好學術、生活、溝通能力等等，這才是這間學校的最大亮點。

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