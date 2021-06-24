【串謀詐騙】西環邨前保安涉與女兒詐騙物管公司3.7萬元　遭廉署起訴押後下月判刑

▲ 西環邨前保安涉與女兒詐騙物管公司3.7萬元，遭廉署起訴押後下月判刑。（經濟日報資料圖片）

廉政公署早前起訴一名52歲公共屋邨前保安主任及其22歲女兒，偽稱女兒於該屋邨任職保安員，串謀詐騙創毅物業管理公司支付薪金共約3.7萬元，2名被告今日(24日)於東區裁判法院承認控罪。主任裁判官羅德泉將案件押後至7月14日判刑，以待被告的社會服務令及背景報告。被告獲准以現金保釋。

案情指，52歲楊木蘭自2015年4月起獲創毅物業聘任為保安主任，負責堅尼地城公共屋邨西環邨的保安員人手編排；所有保安員於上、下班時均需簽到，其值勤紀錄由楊木蘭加簽，並交予創毅物業以計算月薪。其22歲女兒高慧玲經楊木蘭介紹，前年底獲創毅物業聘任為西環邨全職保安員，同時亦是堅尼地城一間食肆的全職侍應。

創毅物業規定高慧玲每星期須工作6天，每天須履行保安員職責達8小時；但廉署調查發現高慧玲只於上、下班時到西環邨簽到，並沒有按規定履行職責。楊木蘭明知女兒沒有履行職責，但仍加簽其值勤紀錄，而有關安排誤導創毅物業高慧玲有按規定履行職責。

案情透露，創毅物業相信高慧玲的相關值勤紀錄為真確，因而向高慧玲支付薪金共約3.7萬元。兩母女同承認一項串謀欺詐罪名，違反普通法；主任裁判官羅德泉將案件押後至7月14日判刑，以待被告的社會服務令及背景報告。被告獲准以現金保釋。

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責任編輯：陳正怡