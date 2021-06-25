【畫出彩虹】幼年意外跌倒切除半邊腦　71歲港媽栽培腦癱兒單手畫出彩虹

▲ 71歲的郭太栽培腦癱兒子發展藝術天分。

有人說，畫作反映一個人內心世界。郭啟業因幼年一場意外腦癱，影響說話行動能力，日常靠一筆一劃描繪世界，筆下簡單分明、色彩繽紛，雖已年過三十，仍有著赤子之心。在啟業的創作路上不意外地有位強力後盾，從身心靈全力支持他追尋創作夢。這個人就是媽媽，71歲的郭太。

▲ 啟業的創作路上有71歲的媽媽郭太全力支持。（黃建輝攝）

採訪當天來到香港耀能協會禾輋工場，啟業除了日常會做一些簡單包裝工作，工場導師鄧姑娘也會指導他創作。因為曾做過手術，啟業右邊身活動能力有限，右手無法郁動，只能單手在草圖上一筆一筆地著色。

▲ 啟業只能依靠左手，一筆一筆地在草圖上著色。（黃建輝攝）

「他以前不是這樣，小時候很多口。」郭太談起往事，眼前靦腆內斂、不拘言笑的啟業以前原來是一個「多口仔」。

年輕時，郭太的老公長期在內地工作，可以一整個月不回家。啟業是家中獨子，5歲多時郭太認為兒子快要升小一，嘗試訓練他獨自沖涼，結果啟業聽到電視要播放卡通，就匆忙從廁所沖出來。「澎」一聲整個人滑倒，左腦撞到廁所門框，哭得很淒厲。

當下郭太心急如焚，嘗試找娘家問如何處理，得到回覆叫她自行清理傷口。郭太自言學識不多，未有即時帶啟業求醫。結果卻種下禍根，症狀慢慢浮現出來——啟業的右手連拿水都無力，更開始抽筋。

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由住處去瑪麗醫院路途遙遠，郭太一個月有幾次都會帶著啟業入院覆診，一隻手抽著袋，另一隻手就抱著啟業，怕他在途中控制不到抽搐。郭太憶述最為難過的是，每次食飯時看到兒子抽筋：

他一抽筋就會把食物從枱面上掃走，（我）含著眼淚都要把它執起來。他不是發脾氣，我不會打罵他。

▲ 母子至今仍感情深厚。（黃建輝攝）

帶著一個有特殊需要的孩子，周遭也並非全是友善目光。以前無障礙設施未普及，郭太總要趁人流不多，才敢帶啟業上廁所，心理壓力很大。沉重壓力逼迫下，她不諱言腦海中，也屢次閃過輕生念頭：

以前經常想始終有一天會跳下去，倆仔乸不用那麼淒涼。

後來郭太得到街坊開解，放下尋死的想法。一直到啟業11歲時獲醫院教授推介，到美國做手術，切除半邊腦，回港後第一個月卻連一句完整說話也講不到，但就改善了嚴重抽筋的情形。

特殊學校其後安排啟業接受言語治療，用啤牌教他分辨物件及顏色。而郭太也會帶兒子到連鎖快餐店要他點餐，慢慢訓練他的膽量及表達能力。

▲ 啟業現時在香港耀能協會禾輋工場工作，工場導師鄧姑娘（右一）也會指導他創作。（黃建輝攝）

雖然啟業因病不擅辭令，但就無損他的藝術天賦。小時候跟著媽媽飲茶，他會用點心紙即興畫畫，又試過用益力多蓋掩摺出小船。過去多年來，他在學校老師、工場職員鼓勵下參加過大大小小比賽，曾榮獲全港原子筆中文書法比賽冠軍，也有替機構刊物畫插畫。提到兒子的藝術才能，媽媽帶點自豪，喜上眉梢：

佩服他一隻手都可以創作得這麼漂亮。沒有甚麼盼望，望他身體健康。

啟業4、5年前再度出現腦積水，一度失去行動能力，坐著會失平衡倒下，要在醫院接受引流手術。而在差不多時期，郭太的老公中風入院，身為家中惟一支柱的郭太兼負著照顧老公和兒子的責任。所幸現時郭生已好轉，可用拐杖走動，日常能自理，兒子也無病無痛、乖巧聽話，有時更會幫手。

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回顧兒子經歷兩次大手術，仍能平安度過，郭太已心滿意足。她表示會繼續支持兒子創作，但就不求他名成利就，最重要健健康康：

他的生命力強，兩次腦積水叫做「大步檻過」，條路相對難行。希望他平平安安，不用賺很多錢，有今日都很開心。

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記者：陳昊淋