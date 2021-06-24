【著數優惠】易賞錢寵物電子印花計劃送逾$150萬禮品　換領寵物美容+保險+蛋糕製作等禮品

▲ 易賞錢於6月25日起推出「寵寵有賞」電子印花計劃！（圖片由易賞錢提供）

很多人都會視寵物為家人，非常疼愛牠們，現在易賞錢用戶，都可得到寵物用品獎賞！易賞錢聯乘不同合作伙伴，於6月25日起推出「寵寵有賞」電子印花計劃，帶來總值超過$1,500,000 的禮品！

▲ 易賞錢 寵寵有賞Pet Pet Rewards_優惠。（圖片由易賞錢提供）

「寵寵有賞」禮品

「寵寵有賞」電子印花計劃的禮品包括香港美利酒店寵兒酒店度假套票、OneDegree 毛價保寵物保險、Lalamove 寵物接送服務及 BYO 自助烘焙寵物蛋糕製作體驗等。App 內更提供多款寵物優惠如寵物食品及用品、寵物美容、游泳及攝影等有趣體驗！

點擊大圖了解更多禮品：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

買寵物食用品享優惠儲印花

寵物主人可於百佳超級市場買到愛寵的主食及零食，於屈臣氏選購寵物藥妝，其中超過85間分店歡迎帶埋寵物一齊逛街。

豐澤開賣不同智慧寵物電器；去百佳買寵物食用品，可享會員價低至6折，買指定寵物食用品，更賺到額外電子印花；屈臣氏更推出每月4號「寵物大晒日」，全線寵物藥妝產品額外9折，顧客更可享雙倍電子印花！

購物每滿$50即賺電子印花

由6月25日至8月31日，易賞錢 App 會員可以於印花派發期間，於百佳*及屈臣氏之香港門市或網店購買寵物用品，每滿$50 即賺「寵寵有賞」電子印花 1 個。

由6月25日至9月12日期間，會員儲滿指定「寵寵有賞」電子印花，即可於易賞錢APP上換領禮品，先到先得，換完即止。

*商店包括 “百佳” "FUSION"、"TASTE"、"INTERNATIONAL"、"food le parc"、"GREAT"、"SU-PA-DE-PA" (只限有寵物用品出售之門市分店。)

簡單3步易賞錢App會員專享為愛寵而設的專屬禮品

▲ 簡單3步易賞錢App會員專享為愛寵而設的專屬禮品。（圖片由易賞錢提供）

第一步：於百佳及屈臣氏之香港門市或網店購買寵物用品每滿$50 即賺「寵寵有賞」電子印花 1 個。記得出示返易賞錢 App 會員 QR Code 賺取印花呀！

第二步：儲齊「寵寵有賞」電子印花，於易賞錢App 內用印花換領禮品！

第三步：換領後會即時收到易賞錢 App 推送通知，及於 App 內的收件匣可查看相關換領詳情。

同場加映：為大家介紹簡易親子食譜，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩