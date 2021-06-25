【逆境自強】培育自閉兒獲特殊奧運滑冰金牌　好爸爸棄IT高職助SEN青年就業

▲ 好爸爸栽培自閉兒獲特殊奧運滑冰金牌，故事感人。

筆者訪問過多個自閉症的家庭，跟一眾家長交談，這位自閉症兒子的爸爸劉國威（Wallace）的笑容最多，更充滿正能量。他不單栽培兒子恩齊代表香港出戰特殊奧運會贏得金牌，兩年前更辭掉IT高層一職，和另一位自閉症孩子的爸爸成立「自閉兒生命建立發展社」，協助自閉症年輕人投入職場跟社會接軌。

▲ Wallace從前做IT工作十分繁忙，但放工後必定立即回家陪伴恩齊，尤其當恩齊在青春期時候。「這時期爸爸的角色十分重要，讓兒子明白身體的變化，才可釋除疑慮，助他快樂的成長。」（湯炳強攝）

訪問地點，是在Wallace黃大仙居所附近的咖啡店，期間走經一個公園，Wallace不時跟街坊打招呼，他說：「以前我經常同恩齊在這公園玩，留下很多難忘的回憶。」

回憶，當然有苦也有甜，Wallace就由甜開始講起。「當恩齊出世時，我跟太太都望子成龍，所以一早已安排兒子將來讀哪一間幼稚園、小學及中學，已有一套很完整的升學路綫圖。」

以為一切都在掌握之中，但天下之事豈能盡如人意。「恩齊兩歲讀幼稚園N班，老師覺得他有點不妥，叫我帶他到醫生作檢查，醫生很快證實恩齊患上自閉症、輕度智障、專注力不足、發展遲緩等一連串問題。」

事出突然，Wallace不太相信，更開始留意其他同齡小朋友的發展狀況，發覺他們懂得說話、願意和其他人玩、說話時會望住對方，但這一切恩齊都做不到。

▲ 恩齊出世時，Wallace及太太都望子成龍，更計劃讓他入讀名校。（被訪者提供）

訓練身體機能

事實放在眼前，Wallace跟太太十分傷心。「我反覆問自己，為何兒子會這樣呢？點解會選中他呢？」一連串的問題當然得不到答案，幸好有宗教信仰，Wallace和太太選擇面對現實，尋找方法改善恩齊的情況。

原定的「名校夢」當然要擱置，先安排恩齊入讀特殊學校，同時更讓他上不同的興趣班。一般家長為子女報興趣班的最大目的，都是想他們擁有十八般武藝，增加入名校的機會，但Wallace和太太的目的卻只有一個：訓練恩齊的身體機能。「自閉症小朋友通常會出現大小肌肉不協調情況，經常會跌倒，於是我們在恩齊3歲時便讓他學滾軸溜冰、體操、游水等等，希望增強身體的協調度。」

恩齊也曾學過跳舞，但最後無奈放棄。「恩齊學跳舞時經常搞課室內的音響，要把它關掉。其實自閉症小朋友對音樂或聲音的反應是兩極的，有些較遲鈍，有些就好敏感，恩齊屬於後者。小時候他在公園經過瀑布時，因有流水聲，他十分害怕，經常拉着我運路走。沖涼時用花灑，他又怕聽到水聲和花灑水灑在皮膚上的感覺（感覺統合症），我們惟有不斷解釋和嘗試，慢慢讓他適應。」

除了運動外，Wallace和太太也讓恩齊參與靜態活動，包括畫畫及鋼琴。「學琴主要想訓練耐性、專注力、手眼協調，更可抒發情緒。我從沒有想過要恩齊考琴試，但教了他多年的老師卻提議他可以嘗試，2019年考獲三級琴試，現在正學習五級。」

▲ 恩齊從前學滾軸溜冰，後來在小學轉玩真雪溜冰，經過多年訓練後，贏得各大小比賽獎項。（被訪者提供）

參加溜冰比賽

Wallace一直把課餘活動視作給恩齊的訓練，從沒要求成績，但卻在無心插柳下成為國際賽事的金牌運動員。「恩齊一直都有學滾軸溜冰，到了小學五年級，老師問恩齊有沒有興趣參加特殊奧運會的溜冰比賽，因想給恩齊見識，便答應了。

但後來卻發現老師說的是真雪溜冰比賽，恩齊只懂4個轆及單排轆的Roller，但比賽只餘下兩個月，我們不想因此放棄，便找真雪溜冰教練教恩齊，由於他有Roller的根底，很快便掌握了技巧。」特訓兩個月後參加比賽，恩齊更贏得冠軍，Wallace笑言是始料不及。

▲ 恩齊（圖中）走上台領取金牌，Wallace心情既開心又感動。（被訪者提供）

恩齊從此愛上真雪溜冰，開始參加其他本地賽事，2018年更代表香港到維也納參加特殊奧運會，於「男子花樣滑冰第二級」獲得金牌。Wallace和太太在恩齊上台攞獎的一刻，十分感動，他說：「其實只要家長願意花時間，持續的訓練自閉小朋友，一定會見到成績的。」

▲ 2018年，恩齊於特殊奧運會溜冰比賽中獲得金牌，一家三口十分開心。（被訪者提供）

人白眼源於不了解

20歲的恩齊去年入讀香港教育大學賽馬會特教青年學苑，課程是專為有特殊教育需要的中六畢業生而設，可於大學校園修讀3年的課程，感受大學的生活。「恩齊可以自己坐車去大埔返學，跟老師及同學有簡單的交談及互動，讀得很開心。他已完成第一年了，兩年畢業後，恩齊希望做一個麵包師傅，我絕對支持他。」

恩齊現在已找到人生目標，Wallace回望從前，自言旁人的白眼曾令他很難受。「每個自閉症家長都一定有遇過這問題，試過有人對我們講很多難聽的說話：『你個仔係傻仔！』、『唔識教，就唔好生啦！』、『個仔咁曳，就唔好帶佢出街。』當時聽到一點憤怒，但後來明白到當年很多人不認識自閉症，所以我會原諒他們。」

曾歷辛酸，當然也有甜蜜時刻。「每當我感覺疲倦時，或者身體不適，恩齊會主動替我按摩，真的疲勞盡消。」

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助自閉症年輕人尋找工作

Wallace多年來一直在FB分享恩齊的生活點滴，跟同路人互相交流意見，他發現很多家長都很擔心自閉症孩子中學畢業後的出路，於是在2019年辭掉原本的IT工作，和另一位星爸爸成立「自閉兒生命建立發展社」，其中一個目的就是協助自閉症年輕人尋找合適的工作，讓他們自力更生。Wallace強調，每個孩子都不同，不需要比較，不是每個孩子都適合工作，而工作只是生活的一部分。

同時發展社亦提供不同類型的活動、課程、講座、工作坊及資訊給自閉症朋友、家長和相關SEN家庭，讓大家參與。

▲ 發展社經常跟不同團體合作，舉辦學習團並提供工作體驗，今年端午節便安排一群自閉症年輕人一起包糭，於接近3個小時內包好了40多隻，成績不錯，師傅也讚不絕口。（被訪者提供）

發展社成立近兩年，已獲多個機構提供不同範疇的工作。「包括食物製作工場、餐廳、裝修、美容公司、辦公室等等。其實老闆或管理團隊只需清楚設定工作的範圍及程序，按着他們的能力和已學過的技能分派任務，他們都會跟得上。加上某些工作請不到一般年輕人入行，例如重複性工作，但對於自閉症人士來說，這些工作就適合他們了。」

Wallace說這些年輕人很勤力，但耐力未必足夠，故在工時上要作出配合。「我們提議僱主把工作時間調適，原本要返10小時，可以變成兩個年輕人各自做5小時，其實人工都是一樣。」發展社現時已為十多位自閉症年輕人（部分是有智障的）尋找到工作，Wallace最開心是見證他們的進步。「我會不定期到新蒲崗某間食物加工工場探望其中一位年輕人，每次見他都有進步，除了自信心增強外，溝通也有很大的改善，跟其他同事對答如流，給予我很大的驚喜。」

撰文：招美寶