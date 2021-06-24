【引入海外醫生】醫管局會優先聘用本地醫科畢業生　范鴻齡：這是我們的義務及責任

▲ 醫院管理局主席范鴻齡。（資料圖片）

政府提出引入海外醫生來港行醫，以解決本港醫生人手短缺問題。醫管局主席范鴻齡表示歡迎對任何增加人手的措施，當局會優先聘用醫科畢業生。

醫院管理局今日（24日）舉行醫管局大會，范鴻齡後見記者，指歡迎對任何增加人手的措施，惟前提是有關人士的專業水準需與現時的醫生一樣，而且當局會優先聘用醫科畢業生。

就算之後任何醫生都可以來港，真係開心到請唔曬，都會優先聘用本地醫科畢業生，這是我們的義務及責任。

另外，公務員本年度凍薪，范鴻齡表示，根據醫管局的機制，這方面是必須跟從政府，而當局的資金亦是來自政府，故政府決定凍薪，醫管局需跟從。

凍薪對員工來說當然不是好消息，但相信大部分同事都會明白這件事。

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責任編輯：郭詩詩