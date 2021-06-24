  • 27°C
香港時間 : 2021624日 (週四) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【引入海外醫生】醫管局會優先聘用本地醫科畢業生　范鴻齡：這是我們的義務及責任

社會 18:05 2021/06/24

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

醫院管理局主席范鴻齡。（資料圖片）

政府提出引入海外醫生來港行醫，以解決本港醫生人手短缺問題。醫管局主席范鴻齡表示歡迎對任何增加人手的措施，當局會優先聘用醫科畢業生。

醫院管理局今日（24日）舉行醫管局大會，范鴻齡後見記者，指歡迎對任何增加人手的措施，惟前提是有關人士的專業水準需與現時的醫生一樣，而且當局會優先聘用醫科畢業生。

就算之後任何醫生都可以來港，真係開心到請唔曬，都會優先聘用本地醫科畢業生，這是我們的義務及責任。

另外，公務員本年度凍薪，范鴻齡表示，根據醫管局的機制，這方面是必須跟從政府，而當局的資金亦是來自政府，故政府決定凍薪，醫管局需跟從。

凍薪對員工來說當然不是好消息，但相信大部分同事都會明白這件事。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】今日新增7宗確診涉1宗本地源頭不明　27歲男地勤帶L452R變種病毒
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增7宗確診涉1宗本地源頭不明　27歲男地勤帶L452R變種病毒
【輸入個案】新增6宗輸入個案均帶L452R變種　包括4人名英國返港留學生
今日 16:45
【輸入個案】新增6宗輸入個案均帶L452R變種　包括4人名英國返港留學生
【醫管局大會】范鴻齡指約3.9萬名醫管局員工已打首劑疫苗　佔整體員工4成半
今日 17:17
【醫管局大會】范鴻齡指約3.9萬名醫管局員工已打首劑疫苗　佔整體員工4成半

你可能感興趣

【新冠肺炎】今日新增7宗確診涉1宗本地源頭不明　27歲男地勤帶L452R變種病毒
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增7宗確診涉1宗本地源頭不明　27歲男地勤帶L452R變種病毒
【輸入個案】新增6宗輸入個案均帶L452R變種　包括4人名英國返港留學生
今日 16:45
【輸入個案】新增6宗輸入個案均帶L452R變種　包括4人名英國返港留學生
【醫管局大會】范鴻齡指約3.9萬名醫管局員工已打首劑疫苗　佔整體員工4成半
今日 17:17
【醫管局大會】范鴻齡指約3.9萬名醫管局員工已打首劑疫苗　佔整體員工4成半
記者 醫生 范鴻齡 高拔陞 畢業 行政

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶