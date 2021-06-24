【拒捕罪成】涉腳踢警員拒捕罪成　中大畢業生被判囚3個月

▲ 中大畢業生涉拒捕罪成，今於九龍城裁判法院被判監3個月，准保釋候上訴。經濟日報資料圖片

前年11月多區舉行集會，悼念墮樓不治的科大生周梓樂，當中黃大仙區入夜後發生衝突事件。中大哲學系畢業生被指於黃大仙廟外拒捕，並向警員踢腳批踭，早前否認控罪受審。被告今（24日）於九龍城裁判法院被裁定抗拒在正當執行職務之警務人員罪罪名成立，裁判官指警員以合理武力制服被告，判囚3個月，裁判官批准他以1萬元保釋等候上訴。

裁判官今裁決時指，接納兩名控方證人警員的證供，裁定當時情況是，被告吳玠寬（31歲）在警員周展卓的多番表明警員身份下仍掙扎，期間向周的面部批踭，及腳踢周，因此周用警棍打了被告右大腿一下及環抱其腰部，但被告依然掙扎，周遂以胡椒噴霧噴向被告。裁判官指周是使用合理武力制服被告。

裁判官亦指，不接納被告自辯的證供，被告稱於中環下班，到黃大仙轉車時被人撞跌眼鏡，接著感覺到大腿被打及被噴刺激性噴劑，即使清潔眼睛後亦只能稍稍看見自己已在警車內，並看見有警員搜其背囊。

裁判官指被告一邊作供一邊砌詞，他指只能稍稍看見自己身處警車內，但又可看見警員搜背囊，形容被告自相矛盾。

裁判官又指，被告必然知悉周是警員，但仍掙扎，明顯是拒捕，裁定他抗拒在正當執行職務之警務人員罪罪成，判囚3個月，但准許他保釋等候上訴。

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記者：陳卓欣