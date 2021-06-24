【直資中學】聖保羅書院創校170年　全港歷史最悠久英中曾誕超級狀元

▲ 聖保羅書院今年創校170周年。（經濟日報資料圖片）

今年踏入創校170周年的聖保羅書院，是一間傳統直資男校，更是香港歷史最悠久的英文中學。學生的學業成績優異，不少DSE考生取得佳績，其中2019年更誕生超級狀元。校方亦鼓勵學生參與各類型的課外活動和比賽，亦獲獎無數。

創立於1851年的聖保羅書院，學校宗教背景是基督教。校方重視全人教育，培育學生追求卓越的學業成就，同時致力讓學生在體育、音樂、藝術、服務等範疇上盡展所長。學生在公開試的成績優異，其中在2019DSE考生黃瀚賢 ，在4科主科、化學、經濟、物理及數學延伸部分考獲5**，成為該校首名「超級狀元」。

根據中學概覽資料，聖保羅書院課程架構皆應對不同學生的學習需要和興趣，並提供多樣化的輔助課程及終身學習計劃，擴闊學生視野及培養學生的全人發展。學校設立體驗式學習周，中一至中四學生跳出課室，自由參加共60多項活動，包括生活體驗、文化藝術、康樂體育及創科活動等。

校內設有約50個課外活動學會，分學術、體藝、音樂及服務4大類別，另設有數個制服團隊。學校推行「讓學生成為學習經歷設計者」計劃。透過成立「其他學習經歷學生籌委會」，讓學生籌辦四個核心項目，令他們成為活動的設計者、參與者。

學費每年4萬

聖保羅書院不接受中一自行分配學位申請，亦不參加中學學位分配辦法的統一派位。學校於每年11至12月接受下學年中一申請，申請者除了提供小學成績表，亦可以提供個人檔案（Portfolio），校方寫明音樂、體育、美術、朗誦、數學及其他共6個範疇，每個範疇最多2項優秀表現獎項或獎狀；另亦可以提供小學校長推薦信。

學費方面，2020/21學年中一至中六學費為每年$40,400，中一至中五分10期繳付、中六則分為8期。學校設有學費全免或減免3/4、1/2、1/4學費。有需要的學生(包括來自綜援家庭的學生及領取學生資助辦事處財政資助的學生)可提出申請學費減免。

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責任編輯：林愛娜