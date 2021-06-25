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【靚太安樂窩】愛妻號老公買樓贈予老婆作週年禮物　全屋淘寶+IKEA僅花5萬翻新成溫馨家居

休閒消費 10:32 2021/06/25

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男戶主表示單位由太太設計，他負責批灰裝修等粗重功夫，更希望太太滿意這份結婚4週年禮物。

疫情持續，不少人趁機為家居進行大改造增添新氣象之餘，順道打發時間。有80後新婚夫婦儲蓄多年，去年於老牌屋苑置業築愛巢。由於預算有限，所以兩夫婦分工合作裝修全屋，男戶主負責裝修，女戶主則負責設計構思，而傢俬配置購自淘寶及IKEA，合力打造日系極簡安樂窩。

點擊大圖了解更多照片：

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男戶主Alex接受TOPick訪問，分享與太太睇樓時因認為屋苑生活配套一應俱全，而上手業主剛將單位翻新不久，加上太太表示單位原材料只須再作小改動就能成為理想家居，所以決定以630萬購入九龍灣淘大花園一個375呎單位，物業亦由太太單名持有。

日系簡約展現空間質樸之美

由於女戶主鍾情日式設計的自然清簡感覺，因此家居牆身及傢俬以淺色和白色為主，同時在屋內各處設置數個大型收納櫃增添室內空間，再加上充滿暖意的木地板和高採光度的單位優勢，成功營造乾淨舒服感覺。

Alex：傢俬雖平但高質

淘寶和IKEA傢俬無可否認是小資族的平價之選，Alex表示傢俬和燈具雖然從淘寶和IKEA購入，價錢便宜但使用起來舒服，又能配合全屋風格設計。另外，更特別選用可移動傢俬，既方便太太清潔打掃房子，又能更靈活運用地方。

網民： 以為自己係斷捨離group，太舒服！

如圖所見，夫婦新居可謂極為簡潔，有網民坦言「無小朋友既屋企，真係可以好簡潔」、「好舒服好自愈，睇完即刻好想掉晒屋企啲嘢」，表示相當羨慕。而Alex亦回應指雜物其實不多，分別收納在偏廳大櫃和書櫃內，更笑指「呢家仲有好多空位剩」。

工程詳情：

裝修時間大約1個月，批灰、油漆工程及訂製傢俬總費用約5萬。

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責任編輯：張懿慧

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