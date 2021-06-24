【投訴無綫】TVB消毒劑廣告聲稱KO新冠病毒遭6人投訴　通訊局向無綫發勸喻

▲ TVB消毒劑廣告聲稱KO新冠病毒遭6人投訴，通訊局向無綫發勸喻。（經濟日報資料圖片）

通訊事務管理局早前接獲投訴，涉及無綫電視翡翠台去年6月播放的「JcoNAT原生除菌液」電視廣告，聲稱的產品「 僅用15秒就幫你K.O.新型冠狀病毒」，有誇張及誤導之嫌，且或違反《不良廣告（醫藥）條例》，當局考慮相關資料後，決定向無綫發出勸諭，敦促其嚴格遵守相關條文。

當局稱接獲6名市民投訴，指無綫電視翡翠台去年6月不同時段台播放的「JcoNAT原生除菌液」電視廣告，聲稱所宣傳的產品「僅用15秒就幫你K.O.新型冠狀病毒」，誇張及誤導觀眾相信該產品能百分百殺死或消滅新冠病毒，更未有顯示任何評估或研究的原始資料和進行日期，亦沒有提供支持有關聲稱的憑據，或違《不良廣告（醫藥）條例》。

通訊局調查後指有關廣告長10秒，宣傳某品牌的消毒劑，有關聲稱和一個在文字「了解更多」下方的二維碼在熒幕顯示約5秒，而廣告中無提及與有關聲稱相關的研究調查或試驗。

經考慮無綫和廣告商提交的陳述和資料，包括該產品的一 份試驗報告，通訊局有合理理由認為有關聲稱有憑據支持， 而無綫亦已盡合理努力核實有關聲稱是否真確，經考慮衞生署署長意見，沒有證據顯示被投訴的廣告不符合《不良廣告（醫藥）條例》。

通訊局認為，有關該廣告沒有清楚說明相關評估或研究的原始資料和進行日期的投訴成立，無綫違反《電視廣告 守則》第4章第2段的規定，決定向無綫發出勸諭，敦促它嚴格遵守相關條文。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡