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【疫苗接種】本周起為約600名長期住院精神科病人打針　高拔陞：安排與注射流感針一樣

社會 18:24 2021/06/24

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行政總裁高拔陞。（資料圖片）

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞今日出席醫管局大會，二人會後會見傳媒。高拔陞指出，醫管局由本周起，會為長期住院的病人，即住院超過3個月的病人接種新冠疫苗，其中會先為約600名精神科病人打針，有關安排與以往為其注射流感疫苗的情況一樣；其後會逐步為其他住院病人安排打針。

高拔陞表示，醫管局由本周起為長期住院的病人接種新冠疫苗，其中會先為約600名精神科病人打針，並解釋指因為外國曾出現精神科病房爆發疫症，與他們未能做足防感染措施有關。他又指，由於以往亦有為精神科病人注射流感疫苗，故有關安排亦會與以往一樣，如果病人無法溝通，會與其家人溝通；病人可選擇科興或復必泰疫苗。

另外，近日有部分市民因應慈善機構而無法提供支援，導致治療受到影響，高拔陞強調當局會確保有關病人的治療會不受影響，指當局一直有恆常機制確保病人不受影響，另已要求同事積極跟進。

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責任編輯：郭詩詩

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