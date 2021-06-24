【酒店美食】8度海逸酒店夏日下午茶每位$108起　品嚐金箔燕窩葡撻+青檸菠蘿沙冰性價比強【附68折優惠詳情】

▲ 8度海逸酒店夏日下午茶每位$108起。（圖片由酒店提供）

由7月1日至8月31日，8度海逸酒店推出清新怡人的輕盈入夏下午茶，每位HK$108起，以多款鹹甜美點，迎接熾熱仲夏。

輕盈入夏下午茶以設計時尚典雅的三層下午茶架盛載，重點推介的甜點包括金箔燕窩葡撻、鮮芒果紅豆奶凍及三文魚牛油果卷物，口味清新。品嚐香草無骨雞翼、日式麻醬鮮茄沙律伴水牛芝士等鹹點後，再配上一口冰涼的青檸菠蘿沙冰，完全享受在透心涼的下午。

客人可安坐於屢獲殊榮的8度餐廳享用，或於被園林美景圍繞的池畔廊及花園茶座，在和煦陽光及柔風輕拂中細意品嘗下午茶。

輕盈入夏下午茶詳情：

價錢：每位港幣$108（另收加一服務費以原價計算）按此於eShop預訂享高達68折優惠

時間：下午3時至5時

日期：2021年7月1日至8月31日

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號（港鐵宋皇臺站D出口）

查詢：2126 1960

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責任編輯：王芷瑩