港府司局長高層變動最快本周公布　料新班子下周隨林鄭訪京

▲ 林鄭月娥（左二）在去年4月，率領當時新調動的主要官員會見傳媒，包括聶德權（左一）及曾國衞（右二）。（經濟日報資料圖片）

港府司局長等問責高官員將有重大人事變動。政務司司長張建宗將會離任，有消息指，港府最快本周公布有關新班子人選，以便新班子下周一（28日）隨特首林鄭月娥赴京，出席中國共產黨成立100周年慶祝活動。

至於接替張建宗的政務司司長位置，公務員事務局局長聶德權、政制及內地事務局局長曾國衞，是熱門人選。

保安系統也將大執位。現年63歲的保安局局長李家超有機會調位，屬紀律部隊系統的警務處處長鄧炳強，是接替保安局長一職位的熱門人選。李家超當年轉入保安局之前，是警務處副處長。

今年7月1日是特區政府成立紀念日，適逢也是中國共產黨成立100周年，特首林鄭月娥下周一將率60至70人的香港各界代表團上京。

政務官出身的聶德權，是特首林鄭月娥愛將，在港府應付疫情這場硬仗中，臨危受命，負責疫苗接種安排，並協助機場入境防疫把關。曾任入境處處長的曾國衛，去年初轉任政制局局長，有熟悉中方人士形容，曾國衞是「有擔當」的人，與北京關係很好，獲中央信任。

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