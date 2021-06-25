【親子好去處】愛麗絲奇幻派對即將登陸元朗　18呎高兔子洞5.5米長仙境隧道十大打卡位

▲ 愛麗絲奇幻派對即將登陸元朗YOHO MALL。（主辦方提供）

大家諗好暑假有咩活動未呢？怕太陽曬，又怕落雨，商場活動最適合不過。迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》場景登陸元朗YOHO MALL，適逢慶祝電影經典70周年，商場將在今年暑假開辦《愛麗絲夢遊仙境》派對，由7月10日至8月29日期間，多個經典角色塑像登場打造十大打卡位，當中包括18 呎高兔子洞及5.5 米長仙境隧道，愛麗絲迷切勿錯過！

▲ 愛麗絲夢遊仙境奇幻排隊。（主辦方提供）

電影中的經典角色愛麗絲、瘋帽子、白兔先生、妙妙貓、對對的及對對得這對雙胞胎兄弟、紅心皇后及撲克牌士兵們將化身大型塑像，化身十大主題打卡位，當中包括超可愛18呎高兔子洞，走進5 米長「時光仙境隧道」、寫意參加「瘋玩下午茶聚」、大玩「紅心大『擊』鬥」、勇闖「撲克牌士兵團紅心長廊」及夜遊「撲克燈海」等，發一場仲夏美夢，超有feel！

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在「時光仙境隧道」的出口有另一個景點——「妙妙貓層層疊茶飲魔法」，神出鬼沒的妙妙貓為大家準備神奇茶飲魔法。再穿過「撲克牌士兵團紅心長廊」，也有撲克牌士兵嚴肅地在兩旁列陣，通往紅心皇后的大花園。入夜後，穿梭在「撲克燈海」，在炫亮浪漫的燈海下，最適合一家大細到場寫意地欣賞燈海，共享親子時光。

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除此之外，粉絲們絕對不能錯過主題期間限定店，超過300款精品在場內有售，當中更包括全新推出限量精品，包括無限叉電器、AirPods case及Switch case等等，非常精美實用。

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責任編輯：王明芳