【覆核獲批】男生涉擲雨傘入燃燒垃圾桶判感化　律政司覆核獲批改判服務令

▲ 男生涉擲雨傘入燃燒垃圾桶判感化，律政司覆核獲批，今改判社會服務令。經濟日報資料圖片

2020年2月29日晚上有人在旺角堵路及縱火，17歲中四男生於凌晨時分，將1把雨傘扔入正在燃燒的垃圾桶內，其後被捕，警誡下男生指其行為是洩憤。涉案男生早前承認縱火罪，裁判官索取一系列報告後，判他接受感化18個月，惟律政司不服，提出覆核判刑，裁判官經考慮後今(24日)批准申請，改判被告200小時社會服務令。

被告莊通才（現年18歲），案發時為中四學生，早前承認縱火罪。律政司一方申請覆核時提出，被告悔意有限，他沒有就事件對廣大市民和社會秩序構成的威脅表示悔意，建議法庭改判更具阻嚇性的拘禁式刑罰。

裁判官張天雁今宣讀覆核判刑決定時指，被告父親早年因中風逝世，母親亦不幸中風而左側偏癱，須由被告日常護理及幫忙做家務，被告被還押時，其母情況每況愈下。裁判官認為被告及其母情況並非一般家庭的困難狀況，可作額外人道考慮。

裁判官續指，理解上訴庭頒下多宗涉及暴力的社會案件的判刑覆核判詞，絕大部份都將原來的判刑改至拘禁式刑罰，然而法庭判刑並非千篇一律，亦曾有案例由感化令改為社會服務令。

裁判官同意就本案原先的感化令未能反映控罪及案情嚴重性，以及被告的整體刑責，而被告已被還押共40天，亦已接受了9個月感化令之多，最後裁判官以200小時社會服務令取代感化令。

案情指，2020年2月29日晚上有人在旺角警署外集結，其後有人在附近一帶堵路及燃燒路障，約於3月1日凌晨零時20分，被告在花園街與豉油街交界將1把雨傘扔入正在燃燒的垃圾桶內，其後被捕。警誡下，被告表示行為出於憤怒，但他無意傷害任何人。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣