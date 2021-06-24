【打針優惠】新地千萬元抽獎明早9時起接受登記　每日送兩部iPhone12【附登記連結】

▲ 新鴻基地產千萬元大抽奬將於明日（25日）早上9時起接受登記。

新鴻基地產千萬元大抽奬將於明日（25日）早上9時起接受登記，每日下午1時30分會由電腦系統隨機抽出得獎者，得獎名單將於抽獎日翌日下午5時於活動網站公布，新地亦會發短訊予得獎者登記的流動電話號碼。

年滿18歳及在登記當天已在港接種兩劑新冠疫苗的香港永久性居民，可於登記期6月25日早上9時至8月31日中午12時止，在活動網站登記，或到新地旗下 23 家指定商場之顧客服務中心，由職員協助進行網上登記。活動網站將於年6月25日早上9時開始運作。

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所有參加者只需登記1次，未中獎的參加者會自動參加餘下的抽獎，直至8月31日最後抽獎為止。新地表示，完成接種兩劑新冠疫苗的集團員工和香港市民在7月、8月都可每日參加抽獎，包括iPhone12一部連旗下數碼通5G計劃，員工、香港市民各一部。

新地表示，每日送出92份獎品，得獎幸運兒將超過5,700 人，大抽獎的獎品由新地和郭氏家族一同出資。抽獎獎品尚包括酒店餐飲現金券、一田超市禮券、Staycation宅度假住宿套票及The Point 積分，詳情會另作公布。

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責任編輯：陳子謙