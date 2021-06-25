【夏日衣櫥】太古城中心23/6至7/7推「裳．賞」時裝週2021 與13個品牌合作發放線上六折電子現金券
太古城中心將於6月23日至7月7日與13個精選國際時裝品牌攜手合作，推出太古城中心「裳．賞」時裝週2021，發放線上限時六折時裝電子現金券，登入SHOPPING+網上平台，便可以折上折優惠搜購夏日時尚單品，LIVE+會員更可享獨家限定消費獎賞。
點擊大圖查看更多：
線上線下折上折入手時尚單品
於SHOPPING+網上平台以六折購買面值HK$300及HK$500的電子現金券，同時不設最低消費限額，更可與品牌推廣優惠同時使用。電子現金券數量有限，售完即止，詳情請參閱條款及細則。
此外，LIVE+會員凡於太古城中心指定時裝商户消費滿HK$1,200，即賞額外HK$150指定時裝禮券，包括$100 COS禮品卡及$50太古城中心時裝禮券。緊記於6月23日中午12時登入太古城中心SHOPPING+網上平台，搶購六折精選時裝品牌電子現金券。
SHOPPING+網上平台精選時裝品牌電子現金券詳情：
|現金券類型
|商戶
|
HK$300
電子現金券
|
BROOKS BROTHERS、COCKTAIL、COS、CLUB MONACO、HOBBS、
initial、MARELLA、MAX & Co.、Phase Eight
|
HK$500
電子現金券
|agnès b.、FURLA、NorieM、Theory
太古城中心「裳．賞」時裝週2021活動詳情：
|正式開售日期：
|2021年6月23日至7月7日
|第一輪開售日期及時間：
|2021年6月23日中午12時起
|第二輪開售日期及時間：
|2021年6月29日中午12時起
|網站：
|按此
TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick
【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2
同場加映：「麥包」麥長青10分鐘速煮零失敗「金菇豚肉卷」【下一頁】
責任編輯：張懿慧