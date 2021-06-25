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【夏日衣櫥】太古城中心23/6至7/7推「裳．賞」時裝週2021　與13個品牌合作發放線上六折電子現金券

休閒消費 13:02 2021/06/25

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太古城中心「裳．賞」時裝週2021。(圖片由太古城中心提供)

太古城中心將於6月23日至7月7日與13個精選國際時裝品牌攜手合作，推出太古城中心「裳．賞」時裝週2021，發放線上限時六折時裝電子現金券，登入SHOPPING+網上平台，便可以折上折優惠搜購夏日時尚單品，LIVE+會員更可享獨家限定消費獎賞。

點擊大圖查看更多：

    點擊圖片放大
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線上線下折上折入手時尚單品

於SHOPPING+網上平台以六折購買面值HK$300及HK$500的電子現金券，同時不設最低消費限額，更可與品牌推廣優惠同時使用。電子現金券數量有限，售完即止，詳情請參閱條款及細則。

此外，LIVE+會員凡於太古城中心指定時裝商户消費滿HK$1,200，即賞額外HK$150指定時裝禮券，包括$100 COS禮品卡及$50太古城中心時裝禮券。緊記於6月23日中午12時登入太古城中心SHOPPING+網上平台，搶購六折精選時裝品牌電子現金券。

SHOPPING+網上平台精選時裝品牌電子現金券詳情：

現金券類型 商戶

HK$300

電子現金券

BROOKS BROTHERS、COCKTAIL、COS、CLUB MONACO、HOBBS、

initial、MARELLA、MAX & Co.、Phase Eight

HK$500

電子現金券

 agnès b.、FURLA、NorieM、Theory

太古城中心「裳．賞」時裝週2021活動詳情：

正式開售日期： 2021年6月23日至7月7日
第一輪開售日期及時間： 2021年6月23日中午12時起
第二輪開售日期及時間： 2021年6月29日中午12時起
網站： 按此

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責任編輯：張懿慧

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