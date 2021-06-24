【疫苗接種】約60師生到鴨脷洲體育館接種疫苗　學生打針盼令社會早日回復正常

▲ 滬江維多利亞學校一批師生於今日接種疫苗。（程志遠攝）

滬江維多利亞學校一批師生於今日（24日）鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。有學生表示接種疫苗像被蚊咬了一下，希望打針後可令社會盡快回復正常。

學校安排57位學生及4位老師下午到由港大醫學院營運的疫苗中心接種疫苗，該中心劃出3個接種間專為學生服務。

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丁同學形容，打針過程好像被蚊咬了一口，而姑娘亦會與她聊天令她放鬆，至於接種疫苗的原因，她說想出一分力幫助香港，令社會可以早日回復正常，學校亦有講解過打針的用處。

黃同學就表示，自己有打過流感疫苗，感覺差不多，他說有家人建議他打針，今天的整個流程十分順暢，對安排感滿意。

滬江維多利亞學校學校創辦人及總校長孔美琪表示，疫情期間學校活動受影響，期間越多師生打針可能學校活動回復正常，而由於學生即將放假，所以安排今天到中心打針。

食物及衞生局局長陳肇始到場視察，並與學生聊天，她說自政府將12至15歲人士納入接種計劃後，已有8000多名來自這年齡層的人士接種。

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她又說，本港再現確診個案，呼籲市民盡早接種疫苗保護自己，政府亦會繼續追蹤個案的感染源頭。至於與澳門通關會否受影響，陳肇始說，在聯防聯控機制下，港府一直與澳門及內地溝通，會在成熟時向前推進。

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記者：黃悅晴