【變種病毒】本港檢出131宗L452R變種病毒個案　有41宗涉Delta變種病毒株

▲ 衞生防護中心總監林文健表示變異病毒株威脅與日俱增。（陳永康攝）

本港今日新增7宗新冠肺炎確診個案，包括6宗為輸入個案，一宗暫列本地感染源頭不明個案，均涉及L452R變種病毒。衞生防護中心總監林文健表示變異病毒株威脅與日俱增，而世衞亦評估Delta變種病毒有後來居上之勢，其傳染性及嚴重性、患者帶毒量都較其他病毒高。

林文健表示，至今本港檢出131宗確診個案帶有L452R變異病毒株，當中129宗輸入個案，包括41宗涉及Delta變種病毒株，反映變異病毒株威脅與日俱增。

他稱，Delta變種病毒株於全球擴散中，世衞評估Delta病毒有後來居上，更有逐漸取代其他病毒之勢，其傳染性及嚴重性、患者帶毒量都較其他病毒高。

林文健補充，根據英國經驗，L452R變異病毒株特別會感染未接種疫苗人士，及相對年青的人士，主要因當地接種疫苗之後集中為長者及長期病患人士，而年青人接種率相對較低，成為病毒攻擊對象。

他認為，有需要盡快提升接種率，尤其長者因年齡或身貉狀況易受影響，而尤其現時本港長者接種率偏低，早前衞生署聯合科學委員會會同政府專家顧問檢視科學數據，建議長者或長期病患如之前合適接種流感疫苗，並合適接種新冠疫苗，直言現時變異病毒株趨增，促市民及早接種。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，英國一些研究發現Delta變種病毒株較英國發現的Alpha變種病毒，傳染性高6成，新加坡研究亦指感染Delta變種病毒後需患肺炎或需深切治療機會較高，患者帶病毒時間較長、病毒量亦較高。

她續指，英國及蘇格蘭等地區主要以接種BioNTech較多，接種2劑後亦見對Delta變種病毒株有效率高逾9成，入院保護率亦逾9成；而蘇格蘭研究亦揭即使接種後保護率稍低，保護率亦可有8成至9成。

張竹君補充，L452R屬其中一個變異病毒株的變異基因，而本港131宗確診個案帶有L452R變異病毒株中，撇除41宗涉及Delta變種病毒株，亦有40個屬kappa變種病毒株及1個都係Epsilon變種病毒株。

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記者：陳正怡