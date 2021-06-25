【升小必睇】家長升小選校攻略　新界區10間直私小學學費一覽

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學是沙田區的直資龍校。（學校提供相片）

直資和私立小學一直備受家長追捧，為方便家長選擇合適和心儀的學校，TOPick整理了全港逾50間直資及私立小學的學費資訊，讓家長有所準備，以為孩子的升學鋪路。以下為新界區的直私小學學費參考︰

直資小學︰

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

位於沙田的龍校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱浸大附屬學校）於2006年創校，除了基本的科目外，還將近年大熱的STEM獨立成科。學校積極鼓勵多元智能的發展，推行「其他學習經歷」（Other Learning Experiences，簡稱OLE）課程，並成為正常的課節，設有學期課程及全年課程兩種。

校方提供約150個學額，近年收到逾5,000份申請表，即約33個人爭一學位。雖然學校位處沙田石門，但沙田區學生名額上限為15%，即150個小一額中，最多22人為沙田居民。而2021/22年度小一至小六學費為$38,980，分10期繳交。

培僑書院

培僑書院是位於大圍的一條龍學校，教學語言以英普為主。課程兼融中西，並注重音體藝培訓，小一二體育課程每周佔4節，讓學生自小有正統運動訓練。學校注重兩文三語，中英科目皆設獨立的表演藝術課程，教授學生中西文學及藝術，學生在小三開始可選修一種中西樂器。

學校小一收生人數約165人，近年吸引約4,800人申請。而2021/22年度小一至小六學費為$25,300，分10期繳交。

香港華人基督教聯會真道書院

將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院（下稱真道）是全港唯一採用「十一年一貫」課程的學校，以11年完成中小學課程，分為2年基礎階段（初小）、5年拓展階段（高小至初中）及4年通達階段（高中）。真道是其中一所開辦IB課程的直資學校，而且IB學費較實惠，故有「平民IB學校」之稱。

▲ 香港華人基督教聯會真道書院以11 年完成中小學課程。（經濟日報資料圖片）

真道提供198個小一學額，每年吸引5,000多人報名。學費方面，2021/22年度小一至小六維持$28,600，分10期繳交。

播道書院

播道書院位於將軍澳，中、小學部設於同一校舍。學校不設精英班，推行「人人皆資優」政策，鼓勵學生發展多元興趣，提升學生自信，校內設有「木人巷」展示區擺放學生作品。校方重視生命價值教育，小學設生命價值教育科，將常識和基督教教育結合。



近年校方收到約3,000人申請，競爭150個學額，平均約20人爭一學額。而2021/22年度小一至小六學費為$21,300，分10期繳交。

保良局陸慶濤小學

保良局陸慶濤小學與同位於將軍澳的保良局羅氏基金中學結龍，小學課程與中學緊密銜接，像開辦獨立的科學科，校方將常識科抽出科學元素成獨立科目，配合科普活動，培育學生對學科的興趣和探究精神，而通識科則從小培養獨立思考能力。

該校學費相當實惠，2021/22年度小一至小六學費僅$13,000，分10期繳交。

保良局香港道教聯合會圓玄小學

保良局香港道教聯合會圓玄小學（下稱圓玄小學）屬屯門區唯一一所直資小學，以英語及普通話為主要教學語言，著重培養學生的閱讀習慣。該校有10名外籍英語老師，安排「雙老師」及「三老師」一同任教英文科，英文教材亦由老師因應學生的需要而自製。

▲ 保良局香港道教聯合會圓玄小學屬屯門區唯一一所直資小學。（經濟日報資料圖片）

校内有全天候暖水泳池、籃球場等設施，配合學生多元化發展。圓玄小學一年級設4班，每班33人，合共132個學位，每年收到逾2,000名學生的入學申請。2020/21年度學費為$13,150。

基督教香港信義會宏信書院

基督教香港信義會宏信書院（下稱宏信）是新界西唯一一間直資一條龍、同時推行IB國際課程的學校。課程方面，宏信以IB框架設計課堂，強調探究，小學部課程以推行PYP（小學項目），每年有6個探究學習單元（Unit of Inquiry，簡稱 UOI）的主題。

宏信每年吸引約800至900名申請者，校方只錄取約99名學生。該校學費比主流國際學校便宜約3至4成，故是IB學校的經濟之選。2021/22學年小一至小二學費為$74,060；小三至小四$69,860；小五$65,910；小六$58,590，分10期繳交。

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責任編輯︰駱秀玲