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【大灣區】司法部︰大灣區律師執業考試7.31舉行　增設香港考場

政治 19:20 2021/06/24

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律政司司長鄭若驊感謝司法部一直大力落實大灣區律師執業考試。（資料圖片）

內地司法部今宣布，2021年粵港澳大灣區律師執業考試將於7月31日舉行，除了深圳和珠海以外，將增設香港考場。律政司對此表示歡迎。

由於增設香港考場，已報考者，可於下月2日至11日，等如司法部網站，重新選擇考試地點，逾期未重新選擇考試地點者，將無法交費及參加考試。根據公告，在香港參加考試者，需另行向考評局繳付800港元的考試服務費。

律政司司長鄭若驊表示，增設香港考場，為香港考生帶來莫大便利，強調律政司會積極做好香港考區的考試組織實施工作，以期考試順利舉行。

律政司提醒考生，採取防疫措施，注意個人衞生，又強烈鼓勵考生在應考前接種新冠疫苗。

根據規定，香港的律師和大律師可通過律師執業考試，取得在大灣區內地9市執業資格，從事部分民商事法律事務。

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記者：林曉君

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