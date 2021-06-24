【創科人才】數碼港推暑期培訓計劃　訓練中學生人工智能及金融科技知識

▲ 數碼港學院宣布與香港大學及香港中文大學合作，夥同數碼港兩間初創，舉辦針對中學生的金融科技暑期計劃及人工智能網上訓練營。（數碼港提供）

數碼港學院宣布與香港大學及香港中文大學合作，夥同數碼港兩間初創，舉辦針對中學生的金融科技暑期計劃及人工智能網上訓練營，兩項計劃即日起接受報名。

金融科技暑期計劃由數碼港學院夥拍香港大學電機電子工程系，以及為金融機構提供合規流程自動化服務的數碼港初創FundingReach合辦，內容涵蓋人工智能、機器學習、基本程式編寫、監管科技、信用科技等領域，並透過工作坊、小組項目、講者分享、參觀探訪等活動，協助學生了解金融科技最新發展。

金融科技暑期計劃將於7月20日至26日舉行，對象為中四至中六學生，費用全免，完成計劃的學生將獲頒證書，有意參加的學生可透過網站報名。

此外，數碼港學院亦聯同中大及初創Find Solution Ai，合作舉辦網上人工智能訓練營，透過其專利人工智能影片平台，讓學生體驗人工智能和動機算法如何協助學習，認識人工智能於教育界和金融科技界的實際應用和個案等。

訓練營將於8月16日至20日期間進行網上授課，對象為中一至中六學生，每位費用為399港元，收益將捐予中大人工智能虛擬實驗室作研究用途。學生可在活動網頁報名，8月1日截止。

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記者：徐紹軒