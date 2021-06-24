【疫苗接種】政府指至今約8,000名12至15歲青少年接種疫苗　梁卓偉稱青少年接種後現心肌炎罕見

▲ 陳肇始及梁卓偉下午到場視察學生接種疫苗情況。（程志遠攝）

滬江維多利亞學校一批師生於今日（24日）鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。食物及衞生局局長陳肇始及政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉下午到場視察。

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陳肇始表示，由政府降低疫苗計劃接種年齡到12至15歲至今，已有8000多名來自這年齡層的人士接種疫苗。她又說，本港再現確診個案，呼籲市民盡早接種疫苗保護自己，政府亦會繼續追蹤個案的感染源頭。陳肇始指出，當全世界的變種病毒都肆虐，若本港要達到長期沒有個案，未必非常現實，但強調政府會一直檢視整體情況，無論是外防輸入、內防擴散，以至接種疫苗。

對於外國有青少年接種疫苗後出現心肌炎，梁卓偉表示，青少年接種疫苗後出現心肌炎的風險非常低，而且絕大部個案可完全康復。

梁卓偉表示，根據美國疾控中心數據，在12至30歲接種復必泰疫苗人士中，每100萬人，會有8人出現心肌炎。按此數字推算，如本港所有12至15歲的青少年均接種復必泰疫苗，本港出現3至4宗心肌炎個案，梁卓偉強調有關數字十分低，而且絕大部個案可完全康復。

梁補充，香港於過去3年，相關年齡組別平均每年有5至14宗心肌炎個案，而今年截至5月30日則有9宗，均與疫苗無關。他提醒，如12至15歲男性在接種第二針後4至5日內出現胸口痛、呼吸困難等徵狀，應立即到急症室或求醫。

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記者：黃悅晴