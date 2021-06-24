【收緊防疫】下周一起英國抵港人士須強制檢疫21天　不論接種疫苗與否

政府今日（六月二十四日）公布，將由下周一6月28日起，收緊從英國到港人士的檢疫要求，並由6月26日起調整從高風險地區來港的登機檢測要求。



政府指，鑑於近期英國疫情持續反彈以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場「檢測待行」及強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將現時為B組指明地區的英國指明為A2組指明地區，6月28日起開始生效。



所有在登機當天或之前21天曾逗留任何A2組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。他們須於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天，其間接受4次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排並不適用於曾逗留A2組指明地區的到港人士。

現時，在有關期間曾逗留A1組指明地區、A2組指明地區、B組指明地區或台灣的人士，必須在登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明。由6月26日起，政府將指明相關的登機核酸檢測必須為聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，透過其他檢測技術進行的核酸檢測結果將不再視作符合相關的指明登機要求。

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責任編輯：陳正怡