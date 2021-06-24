【大學排名】THE全球年輕大學排名　科大失榜首排第三

▲ 科大在THE世界年輕大學排名2021排名失去榜首，屈居第3位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）近日公布最新「世界年輕大學排名」，本港續有4間大學上榜，惟過去3年稱冠的香港科技大學，今年屈居第3位，被新加坡南洋理工大學及巴黎文理研究大學超前，至於其餘3間本港大學排名均上升。

THE世界年輕大學排名2021按教學（30%）、研究（30%）、論文引用（30%）、國際視野（7.5%）及知識轉移（2.5%）5個範疇、共13項指標評分，評核全球校齡50年或以下的大學，聲譽指標佔分稍低過THE世界大學排名。今年共有來自68個國家或地區的475間大學上榜，比去年414間大學，多出61間。

全球排名十大之中，以南韓院校佔最多，共有3校上榜，本港則佔2席。三甲排名方面，新加坡南洋理工大學由去年第2位，升上1位，首度登上榜首，法國巴黎文理研究大學亦按年升1位，至排名第2位，曾連續3年稱冠的科大痛失榜首，下跌2位至第3位。

THE數據顯示，科大在5個範疇得分均低過去年，其中在涉及畢業生收入的知識轉移評分，只有63.6分，按年急挫8.3分，亦是跌幅最大的範疇，整體得分為74.9分，按年減2.5分；跟南洋理工大學76分，以及巴黎文理研究大學75.6分，僅相差約1分。科大表示，一向視排名為參考，以助了解其表現並掌握需要完善的地方，校方將不斷求進，致力貫徹教研方面的優秀表現。

至於本港其他院校均有進步，香港城市大學全球排第5位，按年升2位；香港理工大學則排第12位，上升7位；去年首度上榜的香港浸會大學，今年排名亦上升20位，至第72位。

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記者：馮琪雅