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【強制檢測】政府向3處地方發強檢公告　包括瑪利曼小學

社會 20:51 2021/06/24

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政府向3處地方發強檢公告，包括瑪利曼小學。（資料圖片）

政府今日（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士接引新冠肺炎強制檢測。

由於3間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有1間幼稚園及2間小學的指明級別亦被納入今日（24日）的強制檢測公告。

幼稚園：

任何在今年6月11日至6月24日期間曾身處「沙田沙角邨基督教宣道會沙田幼兒學校」超過兩小時的人士，須於6月26日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月28日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月22日至6月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

小學：

在今年6月11日至6月24日期間於以下指明學校就讀以下指明年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於今年6月26日或之前接受檢測。受檢人士若在6月22日至6月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 觀塘順安邨第二號校舍迦密梁省德學校四年級
  • 香港跑馬地瑪利曼小學二年級

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責任編輯：陳梓蔚

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