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【阿嬌瘦身】鍾欣潼回復狀態《畫皮》演公主 衛詩雅轉做古裝打女

娛樂 16:32 2021/06/24

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鍾欣潼、衛詩雅及李明軒、陳凱洲、黎議駿等主演新戲。

由阿嬌鍾欣潼、衛詩雅（Michelle）及李明軒、陳凱洲、黎議駿主演電影《聊齋奇緣：畫皮》 日前正式開鏡。記者會上阿嬌明顯比前清減不少，這次化身「東海龍族三公主」阿若，角色與她亦有很多相同之處。

阿嬌說：「性格都是偏向硬朗、勇於追求自己所要的事，果敢堅決，有自己意向，所以拍時會更加投入。」因其獨特的身份而身陷風暴中心，在遭遇狐妖小蠻設計與王生離心，依然為愛捨棄靈葉為其補心，亦不改對真愛的執著，最終贏得王生的真心，感化了小蠻，令她明白了愛的意義，化小愛為人間大愛。

阿嬌指角色好似她。

至於Michelle角色造型則充滿霸氣，「細個有睇過《聊齋》，入面每一個人物都好吸引，加上造型好靚，所以今次定妝時我都好驚訝，造型好特別，好花心思。」

除了造型突出，一向鮮拍古裝片的她坦言最難是處理武打場面，「因為有好多武打戲份，我又未打過，再加上古裝戲，動作完全未學過，例如出掌，手勢怎樣出得靚、又要有個勁度，對我是好難。」

所以在電影拍攝前，Michelle已密鑼緊鼓進行武術等動作訓練，「除武術，還有吊威吔訓練，因為好多場戲都要吊威吔。都是我之前完全未接觸過，覺得自己好不足，所以拍完這戲都想找專門老師上堂。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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