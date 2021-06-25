【STEM教育】小六生越級挑戰完成預科電腦編程班　愛打機學生奪佳績盼開發槍擊遊戲

▲ 參加者容紫晴(左)、校長曾碧霞、黃文彥同學(中)，及創新科技主任梁宇軒(右)。(曾耀輝)

屯門直資名校圓玄小學15名小六學生越級挑戰，完成美國聖地牙哥加利福尼亞大學（UCSD）首個於亞太區小學開辦的電腦編程（coding）課程，達標並獲1.5學分；當中一名學生更獲取卓越評級，指自己因喜歡打機而對編程深感興趣，夢想開發槍擊遊戲。校方指，暑假將開辦同類的小五課程，教授製作3D動畫及遊戲。

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圓玄小學與UCSD合作，今年2至3月開辦STEM課程供校內18名小六學生參加，該課程原為美國中學生而設，經調整後內容教授Java Script程式開發課程，由UCSD導師任教，每名學生學費為2,700港元。若完成課程並提交相關專題報告或研究項目獲評合格後，可獲大學頒發課程證書，及預先獲得大學預科課程1.5學分。

因疫情關係，校方安排學生每逢星期六在家遙距上課，原定每節1.5小時的課堂，參加的黃文彥同學因深感興趣而自發多留2小時，令導師留下印象深刻，最後更獲取卓越評級。他表示，自己熱愛「打機」，夢想是未來可開發槍擊遊戲，提交的報告內容亦與之相關，故對學習編程很感興趣，盼未來能以此為職業：「希望自己設計的遊戲可放上網賣」。他又指，家人早前透露會安排自己於英國升學，得到1.5學分或能有助於外國報考學校。

另一參加者容紫晴期望可製作出「建築類遊戲」，讓自己與朋友一起玩。她指父母曾向自己表示現今科技發達，學會編程對學習發展好處多，故十分支持自己參與課程。

該校創新科技主任梁宇軒表示，該課程原本給予美國當地中學生的學習內容，對於無編程及程式開發經驗的學生而言「都算幾難」，不少學生期間曾向他反映「英文僅聽得明7成」，但最後有15名學生可完成課程，反映學生勇於面對挑戰。校方亦樂於暑假再開辦同類課程，教授製作3D動畫及遊戲，將安排18名小五學生參加。

他又預計，新學年會加入應用程式設計及網站設計課程，期望未來可安排小四或更多學生參與，所有合辦的課程均衍接校本課程。校長曾碧霞則冀疫情過後，可親帶學生赴美交流。

記者：洪芷晴

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