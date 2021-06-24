【職專教育】研究指職專教育畢業生佔勞動人口24%　羅兵咸永道倡成立資助應用科學大學

▲ 羅兵咸永道（PwC）今日（24日）發布《職專教育 職看未來》研究報告。（調查機構提供圖片）

職業專才教育發展多年，四大會計師事務所之一的羅兵咸永道（PwC）研究指出，職專教育機構由80年代初至今已培訓逾90萬名畢業生，佔本港總勞動人口近24%，支持23個行業發展，對於IT及工程等8個行業尤其重要，羅兵咸永道提倡加強升學階梯，將應用學位「正規化」，如成立政府資助應用科學大學，並參考國際做法，明確界定「應用教育」，並在教育各層面加強「應用教育」角色。

羅兵咸永道今日（24日）發布《職專教育 職看未來》研究報告，涵蓋全港50個提供職專教育的法定團體和機構，並與不同持份者進行逾40次訪談。結果顯示，職專教育提供具專業技能的人力資源，支持23個行業發展，尤其對8個核心行業作出重大貢獻，包括資訊科技、工程、建築、設計與創意、商業與營銷、旅遊與酒店、醫療與科學、教育和社區服務，上述行業在2019年佔香港本地生產總值（GDP）逾7成。

研究亦指，15至19歲青年失業率從2002年的31%，下降到2019年的10%，20至29歲青年失業率則維持約6%的低水平，反映職專教育機構在過去20年有助提高青年就業能力。而擁有副學位學歷的僱員薪酬，比中學離校生高出約 30%，擁有學士或以上學歷者，比持有高中學歷者相比，薪酬升幅亦超過100%。

羅兵咸永道諮詢服務業務總監陳國輝建議政府將應用學位「正規化」，如成立政府資助應用科學大學，讓應用型學位與傳統學術學位看齊，提升本港職專教育的國際認可；另檢視現有職專教育的相關資助計劃，鼓勵企業參與及支持，並建議結合行業和培訓機構合作的雙軌課程。

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責任編輯：馮琪雅