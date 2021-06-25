蘇打綠改名休團三年重新出發 魚丁糸青峰跟成員感情升華

▲ 魚丁糸六位成員接受視像訪問。（圖片：環球）

台灣文青系樂團蘇打綠，3年前因跟經理的糾紛，最後選擇休團，並改名成魚丁糸重新起步，期間成員各自推出單曲，至今年6月終再以樂團名義推出新曲，6位成員透過視像訪問，跟香港媒體分享經歷。

原先今年初魚丁糸已有演出及出歌的準備，惟疫情下一再拖延，至本月25日全新單曲《終點起點》始登場。

▲ 《終點起點》喻再度出發。

作為詞曲創作的小威表示：「這首歌是為我們自己寫的，是這兩年多來人生經歷的過程，也包含了我們彼此想說的話，以及對音樂創作的初心，也希望把一首温暖而正面的歌曲送給樂迷。」

小威續稱：「團員們在一起15年，比家人更像家人，彼此沒有事情需隱瞞，只要我們在一起，沒有任何事情會擊垮我們，重新出發不容易，現回歸初心，就算失敗了，也就當夢一場。」

▲ 魚丁糸名字由「蘇打綠」簡化而成。

休團三年，成員各有經歷，其中阿福大笑自己胖了4公斤，要加緊減肥；家凱除了忙於自己單曲，也多了時間跟孩子相處，每天講故事；阿龔則多了時間看IG直播，還興起想辦線上喝酒趴的念頭。

馨儀有最大轉變，除結婚外還正懷孕，她表示心情仍在沉澱中，生活體驗不同了，許多感受將來可放入創作中。

▲ 六人感情更進一步。（圖片：環球）

青峰近日跟昔日恩師林暐哲在手著作權法一審官司獲勝後，首度露面的他心情輕鬆，常笑笑聽著成員的分享。

久未來香港，團員們很想念香港地道美食，如菠蘿油、雞蛋仔，希望可以到來與大家親身見面。

小威總結：「今次我們不是重聚，因一直都沒有分離，過去也不多樂團有我們這經歷，無論未來的路如何，我們都會盡最大努力去做好作品。」