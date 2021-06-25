【新冠肺炎】消息：沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

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本港新冠肺炎疫情反彈，維持16日的本地零確診、18日無源頭不明個案紀錄，昨雙雙「斷纜」。消息指，今日（25日）沒有新增源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

最新29間疫苗接種中心分布：

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本港昨增7宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任地勤的27歲男子，其帶有L452R變種病毒。除患者一名不同住胞姊已接種第一針科興疫苗外，患者及其餘家人均未有接種。詳情即看：【下一頁】

他近期沒有外遊，於香港國際機場擔任地勤職位，公司為Hong Kong Airlines，最後上班日期為6月16日，工作期間曾接待貨運航班的機組人員。他亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，最後上班日期為6月22日。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩