【人事變動】傳政務司司長張建宗將離任　張建宗澄清健康問題

▲ 消息指，政務司司長張建宗將離任，料由保安局局長李家超接任。（資料圖片）

特首林鄭月娥上任近4年，港府司局長等高官將迎來第二次重大人事變動。政務司司長張建宗將離任，料由保安局局長李家超接任，新班子人選最快今日公布。知情人士透露，警務處處長鄧炳強，將升任為保安局局長。而警務處副處長（行動）蕭澤頤，就會提早「坐正」，接替一哥之位。有傳媒今早到張建宗位於山頂白加道官邸追訪，張稱未能確認最新人事變動的消息，但強調自己身體健康。

消息指，將會由保安局局長李家超接任政務司司長，而警務處處長鄧炳強則會接掌保安局，「一哥」之位會由警務處副處長蕭澤頤擔任。詳情即看：【下一頁】

就港府司局長人事變動，有傳媒今早到張建宗位於山頂白加道官邸追訪，張建宗在乘坐私家車離開時，在車內開窗回答傳媒提問，指現階段未能透露有關情況，

在這個階段恕我不便透露，大家或者等一等，但想趁這個機會澄清一件事。我看到報道指我最近身體不好，這不是事實。事實上我做了政務司司長四年半，完全無放病假，亦無放大假。過去我做了十年勞工及福利局局長，我十年都無放病假，亦無放大假。

張建宗又強調自己是全心全意工作：

大家知道我是全心全意工作，亦都是完全很精神，你看見我今早相當精神、精神飽滿

任職政府49年的張建宗，今年將屆71歲，他去年曾確診鼻腔內有一微小囊腫，現已康復。詳情即睇：下一頁

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責任編輯：郭詩詩