【2021最新檢測】水中銀檢測紓緩濕疹洗頭水沐浴露　4款通過毒性測試兼抗炎功效顯著【附名單】

▲ 水中銀公開通過毒性測試兼抗炎功效顯著名單。

據香港過敏協會的資料表示，香港每五個人便有一個人患有濕疹, 濕疹是皮膚的表層炎症， 引起痕癢、水泡、紅腫、並有滲出液、皮膚乾燥、帶皮屑脫落。不少患者或會使用市面上聲稱有舒緩濕疹的洗頭水或沐浴露，可是這些產品是否安全及有效？

水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀)從線上線下平台萬寧，屈臣氏，一田百貨(YATA)，指定銷售商店及藥房，HKTVMALL、京東、天貓選購了15個品牌，共20款聲稱對濕疹有紓緩功效的洗頭水/沐 浴露的樣本作魚胚胎毒性檢測及功效檢測。

當中通過了安全及抗炎功效檢測的包括了國際知名品牌如 DR. SEED、BABY BEAN ORGANICS、 JOSERISTINE 及曼秀雷敦。

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6個樣本通過安全測試

結果顯示，於樣本安全測試中，6個樣本顯示為綠魚(代表品質 卓越)、3個樣本為黃魚(代表品質合格)，11個樣本為紅魚(代表有待改善)。

紅魚評級樣本主要是因為不同程度急性毒或慢性毒造成，其中1個樣本含有高度關注(SVHC1)成分，洗頭水最低和最高急性毒樣本的毒性相差6倍、沐浴露最低和最高急性毒樣本的毒性相差超24倍。

急性毒、慢性毒及成分篩查各有發現

斑馬魚胚胎能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐 劑，植物源毒素等。此次斑馬魚 胚胎急性毒物測試中，20個樣本中，10個樣本 (50%)評為 「品質卓越」，4 個樣本 (20%) 評為「品質合格」，6 個樣本(30%)評為「有待改善」。

另於轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物(類雌激素)測試中，20 個樣本中，16 個樣本 (80%) 評為 「品質卓越」，4 個樣本(20%)評為「有待改善」同時未能通過急性毒物測試，其中一 款更含有高度關注(SVHC9)成份。

5個樣本獲得顯著抗炎功效

水中銀開發以斑馬魚胚胎生物測試技術為紓緩濕疹洗頭水/沐浴露樣本進行抗炎功效檢測，查證聲稱可以紓緩濕疹的相關產品是否可以減輕炎症細胞聚集, 以確認產品能紓緩濕疹。

結果顯示，於20款聲稱紓緩濕疹洗頭水/沐浴露產品樣本中，5個樣本獲得顯著抗炎功效評價, 其中4款同時通過安全測試，其他15個樣本在功效評級為不顯著。

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產品價格及其功效能力沒有關連

樣本當中，價格最高為0.86港幣/毫升為紅魚; 最低為0.075港幣/毫升為紅魚，價格相差11.48倍。有功效的產品分佈於各個價格層中，沒有證據顯示產品價格和其功效能力有關連。

低價格在價格≤0.178 港幣/毫升的7個樣本，綠魚佔 3 個(42.8%)，黃魚佔2個(28.6%)， 紅魚佔2個(28.6%)；中價格範圍在> 0.178 港幣/毫升, <港幣 0.479/毫升的 6 個樣本，黃魚佔 1 個(17%)，紅魚佔 5 個(83%)；高價格樣本在≥ 0.479 港幣/毫升以下的 7 個樣本，綠魚佔 3 個(43%) ，紅魚佔 4 個(57%)。

總括而言，是次檢測中，黃魚及紅魚樣本加起來佔七成。如果按種類細分會發現整體來說洗頭水較常出現安全性問題。在入選本次檢測的產品中，以品牌所在地來看，亞洲的產品有最 多通過到安全檢測的產品，最差的地區為歐洲。

選購貼士

另外，水中銀建議消費者選購時也可以留意產品有沒有含高度關注(SVHC7)成分的原料或禁用原料，例如歐盟禁止化妝品類產品含 Formaldehyde, 美國方面禁止在洗護產品使用乙醇、甲基異噻唑啉酮等成份。其中水中銀發現有一款沐浴露樣本含有乙醇，所以評定為紅魚。

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示：「如果消費者本身患有濕疹, 選購安全及有抗炎功效的洗頭 水/沐浴露產品會幫助減輕濕疹情況。如果使用洗頭水/沐浴露產品後出現皮膚紅腫、脫皮、 甚至灼熱刺痛等皮膚過敏反應，應即時使用清水清洗，如過敏情況嚴重或加劇應盡快求醫。」

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責任編輯：王芷瑩