【脫父魔爪】被當搖錢樹逼戴子宮環　美天后Britney Spears入稟終止父親監護權

▲ Britney Spears入稟終止父親監護權。

曾經紅極一時的美國樂壇天后Britney Spears，自10多年前因精神問題，被父親以監護人身分掌控其財產和事業，她形容自己被當搖錢樹，每天在工作，更被剝奪生育權利。她在近日要求法庭頒令，結束父親長達12年的監護權，希望可以重奪自己的人生。

現年39歲的Britney Spears在6月23日，以視像形式向洛杉磯法院作證，也是她首度就父親Jamie Spears監護權一事公開發聲。她形容，監護權是一種濫用，在父親的監護下，自己受盡創傷和悶悶不樂，而且無法入睡。

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被禁用電話信用卡

Britney又指控父親，逼迫她長時間工作，不允許她有假期休息，而且她需要長期接受精神評估、承受被傳媒偷拍和輿論壓力。父親更為了控制她，禁止她使用手提電話、信用卡、駕駛執照和護照，她形容上述手段讓她覺得自己猶如被販賣的性奴（sex trafficking）。

這個監護權對我沒有任何好處，我值得擁有生活，我整個人生都在不斷工作，我需要有兩、三年時間休息，做我想做的事。

▲ 父親Jamie Spears在2008年獲得Britney的監護權。（AFP圖片）

體內有子宮環

在長達20分鐘的供詞中，Britney亦指控父親剝奪其生育權，她提及渴望與男友Sam Asghari訂婚及生兒育女，但一直被父親反對，她更自爆體內有子宮環，然而父親禁止她看醫生，亦不容許她取出子宮環。

我聽從監護人指示，不可以結婚或生育，我現在體內有子宮環，所以我不能懷孕。

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一直活在恐懼中

Britney Spears多年前以童星身分出道，憑著甜美歌喉和出色的舞藝紅極一時。不過，由於媒體不斷報道她的負面新聞，她在2007年離婚並喪失2名孩子的撫養權後，精神開始出現問題，更曾剃頭而引起轟動。

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Jamie在2008年起成為Britney的監護人，並取得女兒的財產控制權。法庭紀錄顯示，Britney的財產價值超過5,000萬美元（約3.9億港元）。Britney多次接受精神病評估和藥物治療，在父親的監護下沒有自由，但她過往從沒有就此事件公開發言，

我一直都身處在恐懼中，假裝直到成功騙了所有人。但現在我告訴你真相，我從來沒感到開心，我覺得自己被欺負、被孤立。

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責任編輯：王明芳